Coinbase запустит торговлю акциями и новые рынки прогнозов на базе Kalshi — платформа стремится стать «биржей для всего»

За несколько месяцев список доступных для торговли акций расширят до «тысяч». Coinbase выходит за рамки криптовалютного приложения, двигаясь в сторону финансового сектора, пишет Fortune. Теперь пользователи платформы смогут торговаться акциями и делать ставки на исходы различных событий в рамках партнёрства с сервисом рынка предсказаний Kalshi.Этот шаг направлен на превращение Coinbase в «биржу для всего», отмечает издание. Изначально на платформе будут доступны только отобранные акции и ETF, но через несколько месяцев список планируют расширить до «тысяч» акций. Торговля будет доступна круглосуточно пять дней в неделю.Кроме того, пользователи смогут делать ставки на различные события из реального мира за счёт интеграции сервиса Kalshi — от выборов до спортивных матчей. Цены контрактов на эти события будут определяться коллективной торговой активностью участников рынка.Компания также представила ИИ-ассистента Coinbase Advisor для управления инвестициями и составления портфеля и платформу Coinbase Business для малого и среднего бизнеса.Таня БоброваДеньги2 нояб«Биткоин, Ethereum, блокчейн»: глава Coinbase «потроллил» рынки предсказаний, перечислив на звонке с инвесторами слова, на которые делали ставки Суммарно пользователи поставили на то, произнесёт ли руководитель Coinbase определённые слова, около $84 тысяч, отмечает Bloomberg.#новости #coinbase #kalshi