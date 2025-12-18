Популярное
Данила Бычков
Крипто

Coinbase запустит торговлю акциями и новые рынки прогнозов на базе Kalshi — платформа стремится стать «биржей для всего»

За несколько месяцев список доступных для торговли акций расширят до «тысяч».

  • Coinbase выходит за рамки криптовалютного приложения, двигаясь в сторону финансового сектора, пишет Fortune. Теперь пользователи платформы смогут торговаться акциями и делать ставки на исходы различных событий в рамках партнёрства с сервисом рынка предсказаний Kalshi.
  • Этот шаг направлен на превращение Coinbase в «биржу для всего», отмечает издание. Изначально на платформе будут доступны только отобранные акции и ETF, но через несколько месяцев список планируют расширить до «тысяч» акций. Торговля будет доступна круглосуточно пять дней в неделю.
  • Кроме того, пользователи смогут делать ставки на различные события из реального мира за счёт интеграции сервиса Kalshi — от выборов до спортивных матчей. Цены контрактов на эти события будут определяться коллективной торговой активностью участников рынка.
  • Компания также представила ИИ-ассистента Coinbase Advisor для управления инвестициями и составления портфеля и платформу Coinbase Business для малого и среднего бизнеса.
Таня Боброва
Деньги
«Биткоин, Ethereum, блокчейн»: глава Coinbase «потроллил» рынки предсказаний, перечислив на звонке с инвесторами слова, на которые делали ставки

Суммарно пользователи поставили на то, произнесёт ли руководитель Coinbase определённые слова, около $84 тысяч, отмечает Bloomberg.

Источник: Steve Jennings / Getty Images / TechCrunch

