«Совкомбанк» анонсировал кредиты для бизнеса под залог биткоина

Спрос на такие продукты есть, особенно со стороны майнеров, отмечают эксперты. Основной риск — волатильность криптовалют. Получить кредит смогут юрлица, которые соответствуют ряду условий, рассказали «Ъ» в банке. В их числе — регистрация и ведение бизнеса в России не меньше года, официальное владение цифровой валютой, сданная в ФНС отчётность, а также отсутствие просрочек по займам, налогам и пошлинам.Ставка по кредиту будет равняться ключевой ставке ЦБ плюс 7 п.п. На текущий момент её размер составляет 23% годовых. Срок погашения — два года. Дисконт залога — 50%, то есть банк учитывает только половину стоимости биткоина.«Совкомбанк» не первый начал кредитовать под залог криптовалюты. В конце 2025 года «Сбер» провёл пилотную сделку по выдаче займа майнинговой компании «Интелион Дата», обеспечением по которой стала цифровая валюта.Опрошенные газетой эксперты говорят, что спрос на кредиты под залог криптовалюты есть, особенно со стороны майнеров. Как только в сегменте появится законодательное регулирование, он может стать массовым, полагают они.Основной риск такого инструмента — «экстремальная волатильность» крипторынка. Так, в случае обвала цен на криптовалюту стоимость залога окажется ниже суммы кредита, и банк может потребовать у клиента дополнительное обеспечение.Таня БоброваКрипто31 янвКурс биткоина опустился ниже $80 тысяч — до значений весны 2025 года Падает курс и других криптовалют.#новости