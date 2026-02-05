Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
AI
Маркетинг
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Что почитать
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Крипто

«Совкомбанк» анонсировал кредиты для бизнеса под залог биткоина

Спрос на такие продукты есть, особенно со стороны майнеров, отмечают эксперты. Основной риск — волатильность криптовалют.

  • Получить кредит смогут юрлица, которые соответствуют ряду условий, рассказали «Ъ» в банке. В их числе — регистрация и ведение бизнеса в России не меньше года, официальное владение цифровой валютой, сданная в ФНС отчётность, а также отсутствие просрочек по займам, налогам и пошлинам.
  • Ставка по кредиту будет равняться ключевой ставке ЦБ плюс 7 п.п. На текущий момент её размер составляет 23% годовых. Срок погашения — два года. Дисконт залога — 50%, то есть банк учитывает только половину стоимости биткоина.
  • «Совкомбанк» не первый начал кредитовать под залог криптовалюты. В конце 2025 года «Сбер» провёл пилотную сделку по выдаче займа майнинговой компании «Интелион Дата», обеспечением по которой стала цифровая валюта.
  • Опрошенные газетой эксперты говорят, что спрос на кредиты под залог криптовалюты есть, особенно со стороны майнеров. Как только в сегменте появится законодательное регулирование, он может стать массовым, полагают они.
  • Основной риск такого инструмента — «экстремальная волатильность» крипторынка. Так, в случае обвала цен на криптовалюту стоимость залога окажется ниже суммы кредита, и банк может потребовать у клиента дополнительное обеспечение.
Таня Боброва
Крипто
Курс биткоина опустился ниже $80 тысяч — до значений весны 2025 года

Падает курс и других криптовалют.

Динамика курса биткоина. Источник: Bloomberg

#новости

15
2
1
24 комментария