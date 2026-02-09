Регулятор Южной Кореи начал проверку криптобиржи Bithumb после ошибки с зачислением пользователям по 2000 BTC вместо 2000 вон

Результаты проверки учтут при разработке обновлённого законодательства о виртуальных активах.Источник: Yonhap / The Korea TimesВ феврале 2026 года одна из крупнейших южнокорейских криптобирж Bithumb по ошибке отправила некоторым пользователям по 2000 биткоинов вместо 2000 южнокорейских вон (около $1,5) в рамках промоакции, писало Coindesk. В результате цена криптовалюты на площадке упала и в моменте составляла 81 млн вон — $55 тысяч.По данным Bloomberg, ошибку заметили в течение 20 минут. Всего Bithumb распределила примерно 620 тысяч биткоинов среди 249 победителей “random box” (пользователи могут открыть виртуальный сундук и получить приз — от 2000 до 50 тысяч вон), пишет The Korea Times. (Если учитывать эти данные, биржа разослала примерно по 2500 биткоинов — vc.ru.)Хотя биржа предприняла меры для ограничения торговли и вывода средств с затронутых аккаунтов, 86 пользователей успели продать 1788 биткоинов, уточняет издание со ссылкой на финансовые власти.По состоянию на 7 февраля 2026 года биржа смогла восстановить почти всё, кроме 125 биткоинов стоимостью около 13 млрд вон, в том числе 3 млрд вон, которые пользователи успели перевести на банковские счета, пишет The Korea Times. По словам Bithumb, она связалась с пользователями и просит вернуть средства.Служба финансового надзора (Financial Supervisory Service, FSS) начала проверку Bithumb: регулятор выявит точную причину ошибки, оценит меры по защите активов клиентов и определит, сможет ли площадка не допустить подобного в будущем. Если FSS найдёт какие-либо признаки нарушения законодательства, она откроет официальное расследование.FSS также отметила, что инцидент выявил «фундаментальные недостатки», которые «выходят за рамки существующей нормативно-правовой базы». Служба постарается учесть результаты проверки при подготовке обновления законодательства о виртуальных активах.#новости #южнаякорея