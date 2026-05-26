Артур Томилко
Крипто

Binance запустила предварительные торги фьючерсами на акции OpenAI — до IPO компании

После открытия по цене $1630 курс упал больше чем на 7%.

График стоимости фьючерса на бирже Binance. Скриншот vc.ru
  • Фьючерсы торгуются за USDT. В качестве базового актива Binance указала коммерческую структуру OpenAI Group PBC.
  • Число акции, которые компания может предложить на фондовом рынке, биржа «ориентировочно» оценила в 1 млрд. Их число может измениться после IPO, а цена фьючерсов не отражает будущую капитализацию OpenAI, отметили в Binance.
  • Торги начались 26 мая 2026 года по цене $1630 за фьючерс. После этого цена опустилась и на 13:40 мск один контракт стоит около $1463.
  • Фьючерс — это договор, по которому покупатель обязуется приобрести базовый актив (товар, валюту, акцию) у продавца в определённый день в будущем, но по цене, зафиксированной в момент заключения сделки.
  • По данным источников WSJ, OpenAI планирует подать конфиденциальную заявку на IPO «в ближайшее время». А само размещение должно пройти в сентябре 2026 года.
  • 21 мая 2026 года Binance также запустила предварительные торги фьючерсами на акции SpaceX. На открытии цена за контракт составляла $203,9, к 26 мая она выросла до $204,14.

