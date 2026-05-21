WSJ: OpenAI подаст заявку на проведение IPO «в ближайшие дни или недели» — само размещение должно пройти в сентябре 2026 года

При этом планы ещё могут измениться. Источник: WSJКомпания работает над проспектом IPO совместно с банками Goldman Sachs и Morgan Stanley — заявку планируют конфиденциально подать регуляторам «в ближайшее время», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным некоторых источников, это может произойти уже в пятницу 22 мая 2026-го.OpenAI рассчитывает провести первичное размещение на бирже в сентябре 2026 года, но планы могут измениться, подчёркивают источники издания.Одним из препятствий для выхода на биржу был суд против Илона Маска, но компания его выиграла. Юристы миллиардера утверждали, что сооснователь и гендиректор OpenAI Сэм Альтман и соучредитель и техдиректор Грег Брокман «присвоили» некоммерческую лабораторию. Присяжные единогласно решили, что Маск слишком долго ждал, прежде чем подать иск против компании.При этом у OpenAI остаются и другие проблемы, включая опасения о том, сможет ли компания генерировать достаточно выручки для покрытия «огромных» расходов на инфраструктуру для ИИ, отмечает WSJ. В конце апреля 2026-го издание писало, что OpenAI не выполнила несколько внутренних целей по выручке и числу пользователей на фоне конкуренции со стороны Google и Anthropic.В апреле 2026 года OpenAI закрыла раунд финансирования на $122 млрд при оценке в $852 млрд. FT писало, что инвесторы начали сомневаться в этой оценке. Компания одновременно пытается сохранить лидерство ChatGPT среди обычных пользователей и закрепиться на корпоративном рынке, но некоторые считают это признаком «распыления» и «стратегического дрейфа».21 мая 2026 года публичную заявку на проведение IPO подала SpaceX Илона Маска. Первичное размещение проведут на бирже Nasdaq под тикером SPCX, но точную дату пока не назвали.