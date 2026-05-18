Маск проиграл суд против OpenAI и Сэма Альтмана

Присяжные решили, что предприниматель слишком долго ждал, прежде чем подать иск против компании.Источник: Benjamin Fanjoy / Getty ImagesЖюри присяжных единогласно решило, что сооснователь OpenAI Илон Маск слишком долго ждал, прежде чем подать иск против компании и её топ-менеджеров, пишет Axios. Оно не согласилось с истцом в том, что OpenAI предала свою миссию, направленную на благо общества, превратившись в коммерческое предприятие, уточняет Bloomberg.Вердикт вынесли в федеральном суде Окленда, штат Калифорния. «Я считаю, что имеется существенное количество доказательств в поддержку выводов присяжных», — согласилась с решением судья Ивонн Гонсалес Роджерс. Она отметила, что готова отклонить претензии Маска «на месте». Представители OpenAI и Маска не ответили на запрос о комментариях.Судебное разбирательство шло с конца апреля 2026 года. Юристы Маска утверждали, что сооснователь и гендиректор OpenAI Сэм Альтман и соучредитель и техдиректор Грег Брокман «присвоили» некоммерческую лабораторию.Сначала Маск сам требовал компенсацию, но потом пересмотрел решение — попросил в случае победы направить деньги некоммерческой структуре OpenAI. Он также добивался отстранения Альтмана и Брокмана от руководства за «незаконное обогащение».Юристы выставили Альтмана «лживым руководителем» и отметили, что основатели и первые инвесторы хорошо заработали на фоне успеха OpenAI. Например, Брокман говорил во время заседаний, что его доля в компании оценивается почти в $30 млрд. Доля сооснователя и бывшего главного научного сотрудника OpenAI Ильи Суцкевера — в $7 млрд.Юристы OpenAI же представили Маска как «завистливого конкурента», который покинул стартап, не получив «полного контроля над будущим бизнеса», а затем запустил конкурирующую компанию (он развивает xAI). Альтман и Брокман назвали предпринимателя «непредсказуемым» и «вспыльчивым».Как уточняет Axios, судебное решение означает, что OpenAI, её руководители и один из первых инвесторов Microsoft не будут нести ответственность по оставшимся претензиям Маска.#новости #маскпротивальтмана