Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер заявил, что его доля в компании оценивается в $7 млрд

Это делает его одним из крупнейших частных акционеров стартапа, отмечает Bloomberg.Источник: OfficechaiВ конце апреля 2026 года начался суд по иску соучредителя OpenAI Илона Маска к двум другим сооснователям Сэму Альтману и Грегу Брокману. Он пытается доказать, что ответчики «присвоили» некоммерческую лабораторию, в которую Маск вложил $38 млн и «нанял лучших исследователей».Сначала Маск сам требовал компенсацию, но потом пересмотрел решение — попросил в случае победы направить деньги некоммерческой структуре OpenAI. Он также добивается отстранения Альтмана и Брокмана от руководства за «незаконное обогащение».Сооснователь и бывший главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер дал показания по делу, пишут Bloomberg и Reuters. Среди прочего он рассказал, что его доля в компании — разработчике ChatGPT на ноябрь 2025 года оценивалась примерно в $5 млрд, а теперь — в $7 млрд.Он также подтвердил, что в течение года обдумывал возможные способы отстранения Альтмана с должности гендиректора (его сместили в ноябре 2023 года и вернули через несколько дней), а после его кратковременного увольнения OpenAI обсуждала с Anthropic возможное слияние. Суцкевер его не хотел.Полина ЛааксоИстории04.11.2025Год вынашивал идею, не ожидал возмущения штата и не хотел слияния с Anthropic: детали из показаний Ильи Суцкевера о попытке уволить Сэма Альтмана в 2023 году Гендиректора OpenAI сместили 17 ноября и вернули 22 ноября. Суцкевер ушёл из OpenAI в 2024 году и запустил с партнёрами компанию Safe Superintelligence для разработки «безопасного суперинтеллекта». По данным FT, в раунде инвестиций весной 2025 года стартап привлёк $2 млрд при оценке в $32 млрд. При этом, как писало Bloomberg, продукта у компании нет — и не предвидится: по крайней мере, пока она не создаст «суперинтеллект».В начале мая 2026 года показания в суде по делу Маска против OpenAI дал Брокман. Он рассказал среди прочего, что его доля в OpenAI оценивается почти в $30 млрд.#новости #маскпротивальтмана