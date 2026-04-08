«Не претендую ни на один доллар»: Илон Маск изменил требования в иске к OpenAI на $150 млрд — в случае его победы деньги должны передать некоммерческой структуре разработчика ChatGPT

Судебное заседание запланировано на конец апреля 2026 года. Источник: APПредприниматель внёс изменения в иск, который подал против OpenAI в январе 2026 года: в нём он требовал компенсацию за «обман» о том, что разработчик ChatGPT всегда будет некоммерческой компанией.В заявлении говорилось, что предприниматель может претендовать на долю в OpenAI, чья оценка сейчас составляет $852 млрд, после того как его «обманом лишили» $38 млрд — их он вложил в OpenAI при её создании. Как инвестор, вложившийся на ранней стадии, он рассчитывал вернуть деньги, превышающие сумму инвестиций. До этого он требовал, чтобы сумму выплатили ему, но теперь просит направить деньги некоммерческому подразделению OpenAI, пишет The Wall Street Journal. По словам адвоката Маска, предприниматель просит суд вернуть всё, что «изъято у некоммерческой структуры» и чтобы «подобное никогда не повторилось». Изменения внесли, чтобы показать — Маск «не претендует ни на один доллар».Маск выступал одним из сооснователей и инвесторов OpenAI в 2015 году, но позже вышел из совета директоров из-за возможного конфликта интересов.В марте 2024 года предприниматель подал иск против OpenAI. По словам Маска, руководители стартапа изначально привлекали его для финансирования некоммерческой организации, разрабатывающей ИИ «на благо человечества», но теперь сосредоточены на извлечении прибыли. Позже он добавил в качестве ответчика Microsoft.OpenAI завершила реструктуризацию осенью 2025 года. Некоммерческое подразделение назвали OpenAI Foundation. Коммерческое — OpenAI Group. Второе зарегистрировали как «общественно полезную корпорацию» (PBC). Право назначать членов совета директоров получила НКО.