Суд в США отказался отклонить иски Илона Маска к OpenAI и Microsoft — дело будут рассматривать присяжные

Маск обвиняет OpenAI в нарушении изначального обещания работать как некоммерческая организация.Фото BloombergФедеральный судья в Калифорнии отклонил ходатайства OpenAI и Microsoft, которые просили отказать Маску в рассмотрении исков, пишет Bloomberg.В решении приводятся слова миллиардера, который утверждает, что финансировал OpenAI «с конкретной благотворительной целью» и рассчитывал на соблюдение двух условий: компания должна оставаться некоммерческой, а её исходный код — открытым. Судья счёл, что использование Маском неназванного «посредника» для инвестиций в стартап не лишает его права пытаться добиться выполнения этих условий.Суд также отказался отклонить обвинения Маска в мошенничестве, сославшись на электронные письма и заметки соучредителя OpenAI Грега Брокмана от 2017 года. Тот писал Маску, что хотел бы сохранить OpenAI как «некоммерческую структуру», однако в личных записях допускал переход к коммерческой организации.По словам судьи, присяжным в том числе предстоит решить, способствовала ли Microsoft тому, чтобы стартап нарушил свои обязательства перед спонсорами.В OpenAI продолжают настаивать, что претензии Маска «безосновательны» и называют иск частью «стратегии преследования». Свою позицию компания рассчитывает отстоять в суде.Маск выступал одним из сооснователей и инвесторов OpenAI в 2015 году, но позже вышел из совета директоров из-за возможного конфликта интересов. В марте 2024 года предприниматель подал иск против OpenAI. По словам Маска, руководители стартапа изначально привлекали его для финансирования некоммерческой организации, разрабатывающей ИИ «на благо человечества», но теперь сосредоточены на извлечении прибыли. Позже он добавил в качестве ответчика Microsoft.OpenAI завершила реструктуризацию осенью 2025 года. Некоммерческое подразделение назвали OpenAI Foundation. Коммерческое — OpenAI Group. Второе зарегистрировали как «общественно полезную корпорацию» (PBC). Право назначать членов совета директоров получила НКО. Доля Microsoft сократится с 32,5% до 27%.