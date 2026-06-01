Дуров рассказал о переименовании нативного токена блокчейна TON из Toncoin обратно в Gram

TON останется названием блокчейна.Скриншот vc.ru с сайта gram.org, на который сослался ДуровОб изменениях рассказал основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, Gram — это первоначальное название криптовалюты TON в ранних документах проекта.«Мы возвращаемся к истокам — и начинаем новую главу», — отметил предприниматель. Переход займёт «около трёх недель». TON останется названием блокчейна.Перед публикацией поста аккаунт Telegram запустил голосование о переименовании Toncoin в Gram на платформе TON Vote, писало «РБК Крипто». Согласно описанию, изменения затронут только название и тикер токена. За несколько минут до поста голосование удалили, отмечает издание. Но на момент написания заметки у редактора vc.ru ссылка открылась: вариант «за» лидирует.За сутки, к 18:57 мск 1 июня 2026 года, Toncoin (тикер — TON) растёт на 11,1% и стоит около $2,1, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.Блокчейн TON — The Open Network — запустили Павел и Николай Дуровы в 2018 году. В 2020 году они объявили о закрытии проекта на фоне разбирательств с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. За его развитие взялись члены некоммерческой TON Foundation.#новости #toncoin