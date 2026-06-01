Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Карьера
Право
Путешествия
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Таня Боброва
Крипто

Дуров рассказал о переименовании нативного токена блокчейна TON из Toncoin обратно в Gram

TON останется названием блокчейна.

Скриншот vc.ru с сайта gram.org, на который сослался Дуров
Скриншот vc.ru с сайта gram.org, на который сослался Дуров
  • Об изменениях рассказал основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, Gram — это первоначальное название криптовалюты TON в ранних документах проекта.
  • «Мы возвращаемся к истокам — и начинаем новую главу», — отметил предприниматель. Переход займёт «около трёх недель». TON останется названием блокчейна.
  • Перед публикацией поста аккаунт Telegram запустил голосование о переименовании Toncoin в Gram на платформе TON Vote, писало «РБК Крипто». Согласно описанию, изменения затронут только название и тикер токена. За несколько минут до поста голосование удалили, отмечает издание. Но на момент написания заметки у редактора vc.ru ссылка открылась: вариант «за» лидирует.
  • За сутки, к 18:57 мск 1 июня 2026 года, Toncoin (тикер — TON) растёт на 11,1% и стоит около $2,1, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.
  • Блокчейн TON — The Open Network — запустили Павел и Николай Дуровы в 2018 году. В 2020 году они объявили о закрытии проекта на фоне разбирательств с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. За его развитие взялись члены некоммерческой TON Foundation.

#новости #toncoin

8
2
1
29 комментариев