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Евгения Евсеева
Крипто

Reuters: Binance рискует потерять доступ к рынку ЕС — ей надо получить лицензию, но заявку на неё регулятор планирует отклонить

В криптобирже говорят, что отказа не получали.

Источник: Shutterstock
Источник: Shutterstock
  • По закону, регулирующему рынок криптоактивов, который вступил в силу в 2023 году, криптобиржи для работы в ЕС должны получить специальную лицензию. Выдать её может регулятор любой европейской страны, документ позволяет работать на территории всего союза. Обзавестись лицензией нужно до 1 июля 2026-го.
  • Binance подала заявку на получение разрешения в январе 2026 года: криптобиржа выбрала регулятора Греции, HCMC, из-за «особенностей в вопросах безопасности, социальной сферы и кадрового потенциала».
  • По словам источников Reuters, в «ближайшие недели» эту заявку отклонят. Причины неизвестны. В HCMC не стали давать комментарий изданию, сославшись на конфиденциальность сведений.
  • В Binance рассказали, что криптобиржа уже 18 месяцев работает с греческим регулятором и считает, что выполнила все необходимые требования. Официального отказа она не получала.
  • К маю 2026 года необходимую лицензию получили только 194 компании — хотя до введения новых правил в ЕС работало несколько тысяч криптосервисов, сообщало издание CryptoSlate.

#новости #binance

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