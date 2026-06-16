Reuters: Binance рискует потерять доступ к рынку ЕС — ей надо получить лицензию, но заявку на неё регулятор планирует отклонить

В криптобирже говорят, что отказа не получали.Источник: ShutterstockПо закону, регулирующему рынок криптоактивов, который вступил в силу в 2023 году, криптобиржи для работы в ЕС должны получить специальную лицензию. Выдать её может регулятор любой европейской страны, документ позволяет работать на территории всего союза. Обзавестись лицензией нужно до 1 июля 2026-го.Binance подала заявку на получение разрешения в январе 2026 года: криптобиржа выбрала регулятора Греции, HCMC, из-за «особенностей в вопросах безопасности, социальной сферы и кадрового потенциала».По словам источников Reuters, в «ближайшие недели» эту заявку отклонят. Причины неизвестны. В HCMC не стали давать комментарий изданию, сославшись на конфиденциальность сведений.В Binance рассказали, что криптобиржа уже 18 месяцев работает с греческим регулятором и считает, что выполнила все необходимые требования. Официального отказа она не получала.К маю 2026 года необходимую лицензию получили только 194 компании — хотя до введения новых правил в ЕС работало несколько тысяч криптосервисов, сообщало издание CryptoSlate.#новости #binance