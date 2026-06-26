Binance с 1 июля 2026 года перестанет обслуживать клиентов из ЕС — криптобиржа не смогла получить лицензию для работы на местном рынке

В начале 2026 года компания подала заявку на получение лицензии в Греции, но в июне источники Reuters рассказали, что регулятор планирует отклонить заявку.Фото Bloomberg Binance уведомила европейских клиентов, что перестанет предоставлять им услуги с 1 июля 2026 года, пишет FT. С этой даты вступает в силу регулирование, по которому криптокомпании, рабтающие в ЕС, должны получать специальную лицензию.В начале 2026 года Binance подала в Греции заявку на получение общеевропейской лицензии. В июне Reuters со ссылкой на источники сообщило, что регулятор страны планирует отказать криптобирже.По словам компании, официального отказа в Греции она пока не получила. Однако приняла решение «отозвать заявку и добиваться получения лицензии в другой стране ЕС».К маю 2026 года необходимую лицензию получили только 194 компании — хотя до введения новых правил в ЕС работало несколько тысяч криптосервисов, сообщало издание CryptoSlate.#новости #binance