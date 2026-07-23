Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Приёмная
Карьера
Крипто
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Системная тема

Мы используем
рекомендации.

Артур Томилко
Крипто

«Аналогично обмену одних ценных бумаг на другие»: ЦБ рассказал, как будет работать обмен криптовалют и стейблкоинов на российские акции

Такой механизм предусмотрен в законопроекте о регулировании крипторынка.

Фото Getty Images
Фото Getty Images
  • Законопроект «О цифровых валютах и цифровых правах», который Госдума приняла 21 июля 2026 года, должен вступить в силу с 1 сентября. Он среди прочего включает возможность обмена криптовалют и стейблкоинов на российские ценные бумаги.
  • Процедура будет аналогична обмену одних ценных бумаг на другие, рассказали «РБК Инвестициям» в ЦБ. Обменивать цифровые валюты можно будет на акции, облигации, паевые инвестфонды (ПИФы) и другие активы. При этом такие сделки запрещено будет проводить на основе публичной оферты, отметил регулятор.
  • Расчёты при обмене ценных бумаг на криптовалюты будут проводить депозитарии и цифровые депозитарии соответственно, пояснили в ЦБ. Цены на акции и другие активы будут указываться в рублях. Дополнительные издержки трейдеров будут зависеть от тарифов посредников и депозитариев.
  • Для запуска систем учёта криптовалют и получения лицензий цифровым депозитариям потребуется некоторое время, отметил регулятор. В «Финаме» заявили изданию, что изучают техническую реализацию продукта и его экономическую целесообразность. В «Цифра брокер» сообщили, что проводят «анализ и проработку инфраструктурных решений» для операций с криптовалютой.
  • Участники рынка указывают, что создание цифровых депозитариев может привести к дополнительным расходам, которые в том числе отразятся на инвесторах.
  • При этом механизм обмена криптовалюты на ценные бумаги может стать каналом для привлечения иностранного капитала на российский фондовый рынок, полагает руководитель отдела развития блокчейн-технологий «Т-Банка» Александр Кретов.

#новости

6
2
1