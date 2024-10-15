Маркетплейс цветов и подарков Flowwow начал ребрендинг

Инвестиции в него составили 16 млн рублей.Поводом стал «выход за рамки цветочного маркетплейса», а в основу легла идея «Дарить радость». Она отражает «цветочные» корни бренда и его желание стать полноценным сервисом для поиска и покупки подарков, рассказала компания.В 2023 году она провела качественное исследование целевой аудитории, чтобы построить гипотезы, а в 2024 году устроила количественное исследование, чтобы их «оцифровать».В подготовке самого ребрендинга участвовало бюро «Щука». В работе также использовали нейросети.Источник: Flowwow — здесь и далееВместо красно-оранжевого цвета основным выбрали коралловый — он символизирует «баланс между энергичностью и уютом и выделяется на фоне традиционных красных тонов в электронной торговле».Символ сервиса — тюльпан — теперь раскладывается на частные составляющие и может превращаться в сердце, торт, подарочную коробку с бантом и корону. Это отражает «мультикатегорийность» сервиса. Первые изменения появятся на сайте и в мобильном приложении уже 15 октября 2024 года. Завершить ребрендинг планируют до конца 2025 года. За это время компания хочет провести серию экспериментов — например, использовать в некоторых каналах кириллическую версию названия, «Флаувау». Но окончательные решения примут, проанализировав отклик аудитории.Flowwow основали в 2014 году екатеринбуржцы Андрей Макеев, Вячеслав Богдан и Артём Гамбицкий. Сервис работает в России и нескольких других странах.По данным «Контур.Фокуса», выручка компании на конец 2023 года составила 2,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 20,5 млн рублей.#flowwow #новости
По канонам VC Хочется как то обосрать и написать комментарий в духе «Ой какая же хуета», но пока не придумал что написать.
Вы пока лайков насыпьте, потом придумаю...
Ладно...напишу за Вас.
Ну реально же хуета.
16 лямов на картинки спустить
Нихуя в маркетинге не шарят
Это каким долбоебом надо быть, что бы на такую хуйню столько денег тратить.
тоже можете лайков насыпать, я старался
да норм они
и надо еще придумать почему хуета
А тут и не за что обосрать даже.