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Полина Лааксо
Дизайн

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow начал ребрендинг

Инвестиции в него составили 16 млн рублей.

  • Поводом стал «выход за рамки цветочного маркетплейса», а в основу легла идея «Дарить радость». Она отражает «цветочные» корни бренда и его желание стать полноценным сервисом для поиска и покупки подарков, рассказала компания.
  • В 2023 году она провела качественное исследование целевой аудитории, чтобы построить гипотезы, а в 2024 году устроила количественное исследование, чтобы их «оцифровать».
  • В подготовке самого ребрендинга участвовало бюро «Щука». В работе также использовали нейросети.
Источник: Flowwow — здесь и далее
Маркетплейс цветов и подарков Flowwow начал ребрендинг
  • Вместо красно-оранжевого цвета основным выбрали коралловый — он символизирует «баланс между энергичностью и уютом и выделяется на фоне традиционных красных тонов в электронной торговле».
  • Символ сервиса — тюльпан — теперь раскладывается на частные составляющие и может превращаться в сердце, торт, подарочную коробку с бантом и корону. Это отражает «мультикатегорийность» сервиса.
  • Первые изменения появятся на сайте и в мобильном приложении уже 15 октября 2024 года. Завершить ребрендинг планируют до конца 2025 года. За это время компания хочет провести серию экспериментов — например, использовать в некоторых каналах кириллическую версию названия, «Флаувау». Но окончательные решения примут, проанализировав отклик аудитории.
Маркетплейс цветов и подарков Flowwow начал ребрендинг
Маркетплейс цветов и подарков Flowwow начал ребрендинг
Маркетплейс цветов и подарков Flowwow начал ребрендинг
  • Flowwow основали в 2014 году екатеринбуржцы Андрей Макеев, Вячеслав Богдан и Артём Гамбицкий. Сервис работает в России и нескольких других странах.
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка компании на конец 2023 года составила 2,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 20,5 млн рублей.

#flowwow #новости

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62 комментария
lakoros
10
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lakoros
12
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Влад Борщ

По канонам VC Хочется как то обосрать и написать комментарий в духе «Ой какая же хуета», но пока не придумал что написать.

Вы пока лайков насыпьте, потом придумаю...

5
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Савва

Ладно...напишу за Вас.
Ну реально же хуета.
16 лямов на картинки спустить
Нихуя в маркетинге не шарят
Это каким долбоебом надо быть, что бы на такую хуйню столько денег тратить.

тоже можете лайков насыпать, я старался

2
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юлия сапсан

да норм они

1
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Владимир К

и надо еще придумать почему хуета

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Пётр Радищев

А тут и не за что обосрать даже.

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