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Евгения Евсеева
Дизайн

Бывшая российская «дочка» Unilever подала в Роспатент заявку на логотип с названием «Юни Русь»

О ребрендинге компания пока не объявляла.

  • ООО «Юниливер Русь», российское юрлицо Unilever, которая продала бизнес в России группе «Арнест», подала в Роспатент заявки на регистрацию графических товарных знаков «Юни Русь». На это обратил внимание Sostav.
  • Обе эмблемы — в зелёном и чёрном цветах — представлены в виде буквы «Ю» и отсылают к логотипу британской Unilever. Издание направило запрос в «Юниливер Русь», но не получило ответа.
Логотип «Юни Русь». Источник: Sostav
Логотип «Юни Русь». Источник: Sostav
Логотип Unilever. Источник: Sostav
Логотип Unilever. Источник: Sostav
  • Компания хочет зарегистрировать оба товарных знака по 13 классам международной классификации товаров и услуг. Это позволит выпускать косметические и парфюмерные продукты, средства для стирки, чистки зубов, лимонады, растворимый чай и другие безалкогольные напитки.
  • В июне 2024 года «Юниливер Русь» начала русифицировать свои бренды: Dove стал «Дав», Domestos — «Доместос», Cif — «Сиф». В июле компания подала заявки на названия «Юни Русь», «ЮниРусь», «ЮниРус», писал Telegram-канал «Бюро названий».

#новости #unilever

22
31 комментарий
Запопу Кусь

Юни Русь - Запопу Кусь 😸

6
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Илай Макс

Смотри аккуратнее, тут давеча Киркоров тоже про нижние органы и рот неудачно пошутил и опять бедолаге прилетело

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Andrey Zykov
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Илай Макс

Да уж, странно они как-то из России все уходят, кого и зачем пытаются обмануть не понятно

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Sasha Step

Кредиторов. Все так делают

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Игорь Клюев

переообуваются и снова приходят)

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Слегка Придурковатый

(поёт)

Матушка земля
Белая берёзонька
Для меня ты Юни Русь,
А для других занозонька.

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