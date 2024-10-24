Бывшая российская «дочка» Unilever подала в Роспатент заявку на логотип с названием «Юни Русь»

О ребрендинге компания пока не объявляла.ООО «Юниливер Русь», российское юрлицо Unilever, которая продала бизнес в России группе «Арнест», подала в Роспатент заявки на регистрацию графических товарных знаков «Юни Русь». На это обратил внимание Sostav.Обе эмблемы — в зелёном и чёрном цветах — представлены в виде буквы «Ю» и отсылают к логотипу британской Unilever. Издание направило запрос в «Юниливер Русь», но не получило ответа.Логотип «Юни Русь». Источник: SostavЛоготип Unilever. Источник: SostavКомпания хочет зарегистрировать оба товарных знака по 13 классам международной классификации товаров и услуг. Это позволит выпускать косметические и парфюмерные продукты, средства для стирки, чистки зубов, лимонады, растворимый чай и другие безалкогольные напитки.В июне 2024 года «Юниливер Русь» начала русифицировать свои бренды: Dove стал «Дав», Domestos — «Доместос», Cif — «Сиф». В июле компания подала заявки на названия «Юни Русь», «ЮниРусь», «ЮниРус», писал Telegram-канал «Бюро названий».#новости #unilever
Юни Русь - Запопу Кусь 😸
Смотри аккуратнее, тут давеча Киркоров тоже про нижние органы и рот неудачно пошутил и опять бедолаге прилетело
Да уж, странно они как-то из России все уходят, кого и зачем пытаются обмануть не понятно
Кредиторов. Все так делают
переообуваются и снова приходят)
(поёт)
Матушка земля
Белая берёзонька
Для меня ты Юни Русь,
А для других занозонька.