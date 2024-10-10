Unilever закрыла сделку по продаже бизнеса в России группе «Арнест»

Условия сделки стороны не раскрыли.Unilever объявила о завершении продажи своей российской «дочки» группе компаний «Арнест». Последняя подтвердила закрытие сделки. В неё вошёл «весь бизнес Unilever» в России, четыре завода в стране, а также бизнес в Беларуси.В Unilever отметили, что готовили возможную продажу в течение последнего года. Эта работа включала в том числе разделение ИТ-платформ и цепочек поставок и перевод брендов на кириллицу. «Завершение продажи прекращает присутствие Unilever в России», — говорится в заявлении.В «Арнест» указали, что выбор группы, как покупателя, — «следствие многолетнего эффективного сотрудничества». Компания более 17 лет выпускала для Unilever косметическую продукцию и товары бытовой химии для внутреннего рынка и на экспорт.О том, что Unilever получила одобрение российских властей на продажу бизнеса в России, в начале сентября 2024 года рассказали источники РБК. Собеседники «Ъ» тогда же говорили, что покупателем может стать одна из структур группы «Арнест». Она же купила российские активы Heineken.По словам источника РБК, стоимость российского бизнеса Unilever якобы оценили в 35-40 млрд рублей с учётом дисконта. Издание писало, что в рамках сделки Unilever продаст подразделение ООО «Юнилевер Русь».Источник: officesnapshots.comВ марте 2022 года Unilever объявила о приостановке экспорта и импорта своей продукции в России, оставив в продаже продукты питания и средства гигиены, произведённые внутри страны.В июне 2024 года Unilever подала заявки на регистрацию своих брендов, записанных кириллицей: Dove стал «Дав», Domestos — «Доместос», Cif — «Сиф». Среди других брендов производителя — мороженое «Магнат», косметика «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Чёрный жемчуг» и другие.Согласно информации на сайте компании, у неё в России около 3000 сотрудников и четыре производственных центра: фабрики по производству мороженого в Туле и Омске, косметики в Екатеринбурге, бытовой химии в Санкт-Петербурге.#новости #unilever
Интересно, как потом, после войны, инвесторов зазывать будем
И, самая забавная ситуация на сегодня, это когда два региона угрожают друг другу кровной местью из-за дележки бизнеса
Вопрос стоит не так. Как потом инвесторы перезайдут в РФ, на занятые рынки, куда их не звали. Разве что за входной билет в размере годового оборота.
Ну союзные КНДР и Иран не одно десятилетие живут без инвесторов.
Интересно, а кто их выгонял? Может палками гнали, говорили "Уходите из России"? Точно также и придут, т.к. многие оставили себе опцион на выкуп активов (Рено, Макдак).
Бизнесмен Александр Говор сообщил, что американская компания McDonald’s Corp. продала ему бизнес в России за «символическую плату». По его словам, цена была «намного ниже рыночной». Однако, добавил он, сделка предусматривает опцион на обратный выкуп в течение 10–15 лет.
Концерн Renault передал свои российские активы Российской Федерации и правительству Москвы «за один рубль». Так, столичным властям были переданы 100% акций «Рено Россия» и завод в Москве, а ФГУП НАМИ – 67,69% акций концерна АвтоВАЗ, которыми ранее владела французская компания. Сделка совершена с опционом и предусматривает возможность обратного выкупа в течение 6 лет.
Территориями, думаю много найдётся желающих открыть гостишку в Ницце, или ресторанчик на Елисейских полях
темнеший сказал, что будем цап царап западные технологии