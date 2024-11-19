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Евгения Евсеева
Дизайн

Jaguar представил новый логотип — без ягуара в нём

Но его изображение останется одним из элементов фирменного стиля.

  • Jaguar отказался от объёмного изображения ягуара в логотипе — его заменит круглый значок с буквами «J» и «R», первой и последней в названии автопроизводителя.
Новый фирменный знак. Источник: Jaguar
Новый фирменный знак. Источник: Jaguar
Старый логотип. Источник: TopGear
Старый логотип. Источник: TopGear
Новый фирменный знак. Источник: Jaguar
Новый фирменный знак. Источник: Jaguar
  • Изменилось также написание названия — в нём используются как строчные, так и прописные буквы.
Новое написание названия. Источник: Jaguar
Новое написание названия. Источник: Jaguar
  • Новым слоганом бренда станет фраза Copy Nothing («не копируй ничего»), авторство которой приписывают основателю бренда Уильяму Лайонсу.
  • Изображение ягуара останется — но в качестве одного из элементов фирменного стиля. Из трёхмерного оно стало двухмерным.
Обновлённое изображение ягуара. Источник: Jaguar
Обновлённое изображение ягуара. Источник: Jaguar
Обновлённое изображение ягуара. Источник: Jaguar
Обновлённое изображение ягуара. Источник: Jaguar

#новости #jaguar

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78 комментариев
Буквоед

И сейчас люди, которые никогда не ездили ни на одной машине этого бренда, расскажут вам, почему это плохо.

9
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Sergey Tretyakov

Ну т.е. нужно обязательно пожить в квартире с бабушкиным ремонтом, чтобы иметь право сказать, что дизайн квартиры - говно?

35
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Марта Суворова

Я ездила и не на одной. И продавала их. И эта смена на убогость - реально плохо, а вы просто дилетант в автобизнесе.

15
2
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Петр Митяев

Лично для меня новый логотип кажется провалом... Со старым логотипом сразу ассоциация о хорошем качестве автомобиля и необычным дизайном как снаружи, так и внутри. Новый - выглядит дешево))

4
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Император Нолимоций

Если дизайн лого сказывается на ходовых качествах машины — это надо что-то в консерватории поправить, как мне кажется.

А в глаза это гадит скорее окружающим, нежели водителю. Завтра Volvo вагину на решетку налепит — вот это будет эмэйзинг.

3
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new_comment

Во-первых, действительно, херня какая-то.
Во-вторых, уточни, а мне можно, например, Ладу Гранту критиковать? Я на ней никогда не ездил.

2
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Людвиг Бодмер

Сперва добейся?

1
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