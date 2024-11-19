Jaguar представил новый логотип — без ягуара в нём

Но его изображение останется одним из элементов фирменного стиля.Jaguar отказался от объёмного изображения ягуара в логотипе — его заменит круглый значок с буквами «J» и «R», первой и последней в названии автопроизводителя.Новый фирменный знак. Источник: JaguarСтарый логотип. Источник: TopGearНовый фирменный знак. Источник: JaguarИзменилось также написание названия — в нём используются как строчные, так и прописные буквы.Новое написание названия. Источник: JaguarНовым слоганом бренда станет фраза Copy Nothing («не копируй ничего»), авторство которой приписывают основателю бренда Уильяму Лайонсу.Изображение ягуара останется — но в качестве одного из элементов фирменного стиля. Из трёхмерного оно стало двухмерным.Обновлённое изображение ягуара. Источник: JaguarОбновлённое изображение ягуара. Источник: Jaguar#новости #jaguar
И сейчас люди, которые никогда не ездили ни на одной машине этого бренда, расскажут вам, почему это плохо.
Ну т.е. нужно обязательно пожить в квартире с бабушкиным ремонтом, чтобы иметь право сказать, что дизайн квартиры - говно?
Я ездила и не на одной. И продавала их. И эта смена на убогость - реально плохо, а вы просто дилетант в автобизнесе.
Лично для меня новый логотип кажется провалом... Со старым логотипом сразу ассоциация о хорошем качестве автомобиля и необычным дизайном как снаружи, так и внутри. Новый - выглядит дешево))
Если дизайн лого сказывается на ходовых качествах машины — это надо что-то в консерватории поправить, как мне кажется.
А в глаза это гадит скорее окружающим, нежели водителю. Завтра Volvo вагину на решетку налепит — вот это будет эмэйзинг.
Во-первых, действительно, херня какая-то.
Во-вторых, уточни, а мне можно, например, Ладу Гранту критиковать? Я на ней никогда не ездил.
Сперва добейся?