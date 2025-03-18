Dribbble запретил дизайнерам делиться контактами и платёжными данными с клиентами, которые не заключили с ними сделку через сам Dribbble

Сервис хочет, чтобы через него проходили все платежи между пользователями.От суммы, которую платит клиент, Dribbble взимает 2-5% комиссии — в зависимости от размера транзакции. До 3,5% забирает, когда дизайнер выводит деньги (нулевая комиссия только у тех, кто оплачивает годовую Pro-подписку).Согласно новым правилам, пользователи не вправе запрашивать друг у друга контактные и платёжные данные или делиться ими в личке, профиле или на контенте, если клиент не заключил сделку с дизайнером через сам Dribbble. Речь о номерах, email-адресах, никах в соцсетях, ссылках на страницы в платёжных сервисах.Компания утверждает, что так сможет защитить одну из сторон в случае мошенничества или спора. Она замораживает деньги на счету, пока клиент не примет и не одобрит работу. Клиент также получает права на результат, если сделку контролирует Dribble.Выручку от транзакций смогут инвестировать в продукт, рекламу и техподдержку — чтобы «предложить больше возможностей для дизайнеров».На скриншоте — работы Fabio BasileМногие пользователи раскритиковали изменения. Если бы им нравилась механика Upwork, именно этим сервисом они бы и пользовались. А слова компании про желание защитить обе стороны они сочли прикрытием. Истинная цель: выручить побольше денег от комиссий.Думал, что Dribbble давно помер, а он восстал из мёртвых, чтобы помереть снова.@ortymd_designПомню времена, когда каждый дизайнер хотел размещаться на Dribbble, но их уже не вернуть.@emblemoАлина ОкуневаКарьера03.07.2019Основатель Dribbble: 20 вещей, которым я научился, управляя компанией Перевод материала Дэна Сидерхолма — о выборе делового партнёра, важности первых пользователей, принятии критики и заботе о здоровье.#новости #dribbble