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Полина Лааксо
Дизайн

Dribbble запретил дизайнерам делиться контактами и платёжными данными с клиентами, которые не заключили с ними сделку через сам Dribbble

Сервис хочет, чтобы через него проходили все платежи между пользователями.

  • От суммы, которую платит клиент, Dribbble взимает 2-5% комиссии — в зависимости от размера транзакции. До 3,5% забирает, когда дизайнер выводит деньги (нулевая комиссия только у тех, кто оплачивает годовую Pro-подписку).
  • Согласно новым правилам, пользователи не вправе запрашивать друг у друга контактные и платёжные данные или делиться ими в личке, профиле или на контенте, если клиент не заключил сделку с дизайнером через сам Dribbble. Речь о номерах, email-адресах, никах в соцсетях, ссылках на страницы в платёжных сервисах.
  • Компания утверждает, что так сможет защитить одну из сторон в случае мошенничества или спора. Она замораживает деньги на счету, пока клиент не примет и не одобрит работу. Клиент также получает права на результат, если сделку контролирует Dribble.
  • Выручку от транзакций смогут инвестировать в продукт, рекламу и техподдержку — чтобы «предложить больше возможностей для дизайнеров».
На скриншоте — работы <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fdribbble.com%2Ffffabs&postId=1871071" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Fabio Basile</a>
На скриншоте — работы Fabio Basile
  • Многие пользователи раскритиковали изменения. Если бы им нравилась механика Upwork, именно этим сервисом они бы и пользовались. А слова компании про желание защитить обе стороны они сочли прикрытием. Истинная цель: выручить побольше денег от комиссий.

Думал, что Dribbble давно помер, а он восстал из мёртвых, чтобы помереть снова.

@ortymd_design

Помню времена, когда каждый дизайнер хотел размещаться на Dribbble, но их уже не вернуть.

@emblemo
Алина Окунева
Карьера
Основатель Dribbble: 20 вещей, которым я научился, управляя компанией

Перевод материала Дэна Сидерхолма — о выборе делового партнёра, важности первых пользователей, принятии критики и заботе о здоровье.

Основатель Dribbble: 20 вещей, которым я научился, управляя компанией

#новости #dribbble

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