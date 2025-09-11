«Яндекс Книги» обновили дизайн и объявили о новом слогане — «Только Я и Книги»

Логотип, на котором изображена закладка в очках, сохранили.В обновлённом дизайне использовали «световые элементы и лучи»: они «направлены в центральную часть, чтобы в фокусе внимания оставалась только книга».В «Яндекс Книгах» считают, что у новой айдентики сервиса есть общие черты с дизайном стримингов «Кинопоиск» и «Музыка», и рассчитывают, что она поможет привлечь больше читателей.Источник здесь и далее: «Яндекс Книги»«Яндекс» купил права на использование технологий «Букмейт» на территории СНГ в июне 2022 года.Позже Forbes писал, что компания также получила клиентскую базу, право на использование бренда и оригинальных продуктов.В конце 2022 года «Яндекс» сделал «Букмейт» опцией в подписке «Плюс», а в августе 2024-го добавил сервис в подписку в качестве базового. В сентябре «Букмейт» переименовали в «Яндекс Книги».#новости