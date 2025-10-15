YouTube обновил интерфейс видеоплеера — кнопки стали скруглёнными

А сам он стал «более чистым и прозрачным».Источник: YouTubeКнопки стали округлёнными и получили небольшой эффект «прозрачности» — но не такой заметный, как у Apple с её эффектом «жидкого стекла», отмечает The Verge.Видеоплеер постепенно обновится в приложениях для iOS и Android, веб-версии и на телевизорах. Обновление должно сделать интерфейс «более чистым, современным и интуитивным».Кнопки «лайк», «дизлайк», «комментарии» и «сохранить» объединены в одну панель. Кнопки для подписки и просмотра описания располагаются слева, настройки и субтитры — справа.YouTube начал тестировать обновлённый интерфейс видеоплеера в апреле 2024 года.#новости #youtube