Cursor добавил инструмент для редактирования внешнего вида сайтов, в том числе с помощью текстовых подсказок для ИИ

Нейросеть самостоятельно вносит изменения в код. Источник: Cursor Разработчик ИИ-редактора кода Cursor представил инструмент Visual Editor, который позволяет редактировать внешний вид сайтов и веб-приложений, пишет Wired.По словам компании, Visual Editor предлагает «функции вайбкодинга для дизайнеров», которые есть в других специализированных сервисах. Но помимо ручного редактирования он позволяет вносить правки с помощью текстовых запросов к ИИ.В начале 2025 года компания добавила в свой редактор кода встроенный браузер, в котором можно открывать готовые или разрабатываемые сайты и приложения. Теперь в нём появилась панель управления дизайном — она позволяет в том числе менять шрифты, добавлять кнопки и другие элементы или менять фон.Интерфейс для редактирования внешнего вида также включает окно чат-бота. Его можно просить, например, «заменить цвет кнопки». После чего он автоматически внесёт необходимые изменения в код проекта.Валерия ИльинаAI7 марCursor AI: как писать код и создавать приложения с помощью нейросети Подробный гайд по редактору, который исправляет ошибки в коде.#новости #cursor