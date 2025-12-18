Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Разработка
Путешествия
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Дизайн

Британская компания Gomi представила «вечный» чехол для iPhone за $74 с «бесплатной пожизненной гарантией»

При переходе на другую модель iPhone клиенту за доплату «переплавят» старый кейс в новый.

Источник: Creative Boom
Источник: Creative Boom
  • Дизайн-студия Gomi позиционирует линейку чехлов как протест против индустрии одноразовых аксессуаров, пишет Creative Boom. Компания заявляет, что ежегодно по всему миру выбрасывают около 50 млн кг чехлов для телефонов — почти ни один из них не перерабатывается.
  • Кейсы Gomi изготавливают вручную из переработанного пластика, у каждого из них индивидуальный дизайн, утверждают в компании. Стоимость нового чехла составляет $74 (примерно 5920 рублей по курсу ЦБ на 18 декабря 2025 года).
  • При этом Gomi обещает «бесплатную пожизненную гарантию» на свои кейсы — в случае повреждения чехла его отремонтируют и отправят клиенту.
  • Кроме того, покупатели могут отправить обратно свой кейс Gomi при переходе на новую модель iPhone — компания сделает из него новый чехол, подходящий под размеры устройства. Эта услуга стоит $27 (2160 рублей).
  • В продаже есть кейсы для семи моделей — от iPhone 16 до iPhone 17 Pro Max. Также студия выпускает пауэрбанки, колонки и различные аксессуары.
Источник: Creative Boom
Источник: Creative Boom

#новости #iphone

11
2
25 комментариев