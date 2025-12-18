Британская компания Gomi представила «вечный» чехол для iPhone за $74 с «бесплатной пожизненной гарантией»

При переходе на другую модель iPhone клиенту за доплату «переплавят» старый кейс в новый. Источник: Creative BoomДизайн-студия Gomi позиционирует линейку чехлов как протест против индустрии одноразовых аксессуаров, пишет Creative Boom. Компания заявляет, что ежегодно по всему миру выбрасывают около 50 млн кг чехлов для телефонов — почти ни один из них не перерабатывается.Кейсы Gomi изготавливают вручную из переработанного пластика, у каждого из них индивидуальный дизайн, утверждают в компании. Стоимость нового чехла составляет $74 (примерно 5920 рублей по курсу ЦБ на 18 декабря 2025 года).При этом Gomi обещает «бесплатную пожизненную гарантию» на свои кейсы — в случае повреждения чехла его отремонтируют и отправят клиенту.Кроме того, покупатели могут отправить обратно свой кейс Gomi при переходе на новую модель iPhone — компания сделает из него новый чехол, подходящий под размеры устройства. Эта услуга стоит $27 (2160 рублей).В продаже есть кейсы для семи моделей — от iPhone 16 до iPhone 17 Pro Max. Также студия выпускает пауэрбанки, колонки и различные аксессуары.Источник: Creative Boom#новости #iphone