Yandex Cloud сменил логотип — прошлый использовали с 2022 года

Как объясняют в компании, редизайн отражает изменения в платформе — из набора облачных решений она превратилась в «универсальный сервис» для создания ИТ-продуктов.

Источник здесь и далее — «Яндекс»
  • Логотип сохраняет преемственность со старыми вариантами и «остаётся узнаваемым», но при это «передаёт важные смыслы». «В нём можно увидеть клиентов, платформу и решения, которые рождаются при их пересечении», — говорят в Yandex Cloud.

  • В основу новой айдентики легло представление о платформе как о конструкторе. Его детали — отдельные сервисы и инструменты, которые соединяются друг с другом и образуют «простые и сложные структуры».

