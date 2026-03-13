В Photoshop добавили функцию вращения объектов — она преобразует 2D-изображение в трёхмерное

Инструмент доступен в бета-версии Photoshop на десктопе.Источник: XФункция Rotate Object позволяет добавить на изображение 2D-картинку без фона и преобразовать её в 3D-объект, который можно будет вращать и наклонять. Какая нейросеть генерирует дополнительные детали, в Adobe не уточняют.Кнопка отображается в контекстной строке в режиме Edit. Сначала объект рендерится в низком разрешении. Когда пользователь нажмёт Done, детализация улучшится.Источник: XИсточник: AdobeВ качестве завершающего этапа в Adobe советуют применить функцию Harmonize: она автоматически корректирует тени и освещение.Инструмент Rotate Object доступен подписчикам всех планов Adobe. Первые три генерации бесплатные, каждая следующая попытка тратит 20 генеративных кредитов.Ася КарповаAI17.01.2025Krea AI выпустила бесплатную функцию преобразования изображений в 3D-объекты — их можно вращать и вписывать в фотографии Пользователи добавляют мебель в интерьеры и делают постеры с автомобилями.#новости