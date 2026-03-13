Популярное
Ася Карпова
Дизайн

В Photoshop добавили функцию вращения объектов — она преобразует 2D-изображение в трёхмерное

Инструмент доступен в бета-версии Photoshop на десктопе.

Источник: X
  • Функция Rotate Object позволяет добавить на изображение 2D-картинку без фона и преобразовать её в 3D-объект, который можно будет вращать и наклонять. Какая нейросеть генерирует дополнительные детали, в Adobe не уточняют.
  • Кнопка отображается в контекстной строке в режиме Edit. Сначала объект рендерится в низком разрешении. Когда пользователь нажмёт Done, детализация улучшится.
Источник: X
Источник: Adobe
  • В качестве завершающего этапа в Adobe советуют применить функцию Harmonize: она автоматически корректирует тени и освещение.
  • Инструмент Rotate Object доступен подписчикам всех планов Adobe. Первые три генерации бесплатные, каждая следующая попытка тратит 20 генеративных кредитов.
