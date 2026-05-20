Полина Лааксо
Дизайн

Figma представила ИИ-агента для Figma Design — он встроен в рабочее пространство

Доступы будут выдавать выборочно и постепенно.

Источник здесь и далее: Figma
  • Агент Figma работает в бета-версии. Заявку на участие в тестах могут подать только подписчики платных планов Professional, Organization и Enterprise — на сайте. В случае одобрения сервис пришлёт письмо на почту, а в интерфейсе появится отдельная вкладка.
  • Доступ к функциям ограничен типом «места» самого аккаунта. Например, пользователи с доступом ко всем продуктам Figma (Full) смогут работать с агентом прямо в файлах. Аккаунты с «местами» Dev и Collab — в черновиках.
  • Пока он доступен только в Figma Design на сайте и в десктопном приложении. На время бета-тестов взимать плату за токены не будут. После полноформатного релиза агента сделают платным.
  • Агент генерирует макеты и экраны по промптам, опираясь на выбранную пользователем дизайн-систему, редактирует их, корректируя отступы и выравнивание, а также компоненты и изображения (например, может удалить фон).
  • Он умеет переводить макеты в тёмную тему, применять стили, переименовывать переменные, менять компоненты и вносить одинаковые правки сразу на нескольких экранах.
  • Есть поиск по файлам и компонентам в библиотеке, возможность выделить группу слоёв по команде («выдели основные кнопки»), а ещё суммировать и сортировать комментарии пользователей в рабочем пространстве и давать собственные от нужного лица — например от «нового пользователя» или «вице-президента по продукту».
Figma попросила агента предложить три стиля для дизайна: современный, ретро и «органический»
Агент генерирует горизонтально прокручиваемую карусель изображений для мобильного приложения — с разными вариантами надписей
Задача агента: создать документацию для компонентов и добавить туда примеры использования
Агента попросили привести макеты к единому стилю 
Сортировка пользовательских комментариев по темам 
  • Чат с агентом будет доступен в левой панели. Там же можно задать ему вопросы про саму платформу.
История диалогов
Подключение нужной библиотеки
Нужные компоненты, стили и переменные можно «вызвать» через @
  • Чтобы «подтягивать» код к макетам и наоборот, можно подключить MCP-сервер и инструмент use_figma.
  • В будущем агента научат генерировать прототипы и настраивать взаимодействия, работать с векторами, иконками, объединением фигур и групп, применять «продвинутые» визуальные эффекты вроде «стекла», искать информацию в интернете, анимировать элементы, экспортировать файлы от имени пользователя и создавать диаграммы.

#новости #figma

