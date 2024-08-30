Как сделать VPN, который не заблокируют: подробное руководство в 2024. Обход блокировки Ютуб.

Спасибо за прочтение этой статьи, теперь ты можешь смотреть ютуб без замедления и посещать весь интернет без ограничений. Оцени пожалуйста статью, напиши свое мнение в комментариях.
Если кому-то будет интересно, можно еще настроить CDN, в таком случае даже при блокировке вашего основного соединения, соединение через CDN будет работать, если тебе интересно узнать подробнее, напиши в комментариях.
Всё сделал по гайду, подключился, проверил IPшник, всё, вроде, работает как должно, но YouTube, например, всё равно каким-то образом определяет, что я из России. Есть идеи, почему так происходит?
А где сервер арендован?
какой ip на сайте 2ip.io
IP соответствует арендованному серверу, как и геолокация
Наверное, стоит добавить, что вообще говоря, доступ ко многим (почти ко всем) заблокированным ресурсам появился, но вот именно Ютуб и например ТикТок, каким-то образом определяют настоящую локацию источника входящего трафика. Хотелось бы выяснить, как и почему это происходит.