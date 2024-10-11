Минцифры вместо создания нацрепозитория открытого кода готовит регулирование существующих хранилищ

От инициативы, сроки выполнения которой не раз сдвигались, решили отказаться.Минцифры отказалось от идеи создать национальный репозиторий открытого кода, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление директора Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Ильи Массухи.Ведомство предложило правительству пересмотреть эксперимент по созданию репозитория в апреле 2024 года. Вместо этого «в высокой степени готовности» находится «концепция российских репозиториев», говорит Массух.В Минцифры рассказали «Ъ», что работают вместе с заинтересованными ведомствами и компаниями над концепцией «создания и развития экосистемы репозиториев, находящихся на территории и в юрисдикции России».Опрошенные «Ъ» эксперты говорят, что это «правильная инициатива», так как «было непонятно, кому может понадобиться единое хранилище». Распределённая система хранилищ более безопасна.Создать отечественный репозиторий в сентябре 2021 года предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно постановлению правительства, эксперимент должен был продлиться с ноября 2022 года до апреля 2024-го. Но сроки неоднократно сдвигались.В марте 2024 года источники «Ведомостей» рассказали, что эксперимент отложен на неопределённый срок из-за отсутствия финансирования. Деньги на разработку национального репозитория так и не выделили.При этом в 2022 году в России появились частные платформы для совместной разработки и хостинга кода. Например, «Лукоморье» от «Ростелекома», «Сфера» от T1, GitFlame от «Иннополиса», «Мосхаб» правительства Москвы, GitVerse от «Сбера».#новости
сами ничо не могут , только гадить.
гадить тоже надо уметь
Забавно теперь почитать комментарии к этой новости на VC
https://vc.ru/518527
Я тут на фоне свежих новостей задумался, почему над Маском, когда он представляет прототипы не смеются, а над нашими чиновниками ржут? И нашел простой ответ: репутация.
Если ты в сотый используешь схему: "Собираемся сделать что-то офигенное -> Выделяем госбабло -> Сливаемся без какого-то внятного результата", то кто в это поверит в очередной раз?