GitHub добавил бесплатный доступ к ИИ-инструменту для работы с кодом Copilot в редакторе VS Code

Нужен только аккаунт на GitHub.В редакторе Visual Studio Code появился бесплатный доступ к инструменту для работы с кодом GitHub Copilot. Для работы пользователю понадобится только учётная запись на GitHub.План GitHub Copilot Free включает 2000 автодополнений кода и 50 сообщений в чате в месяц и доступ к моделям GPT-4o от OpenAI и Claude 3.5 Sonnet от Anthropic.Пользователи могут, например, задать вопрос по коду, попросить объяснения существующего кода или найти ошибку. В GitHub отметили, что с обновлением бесплатный доступ к Copilot получат 150 млн разработчиков, зарегистрированных на платформе.Источник: VS CodeC 2018 года сервис для размещения ИТ-проектов и совместной разработки GitHub принадлежит Microsoft. ИИ-сервис GitHub Copilot компании представили в 2021 году как «напарника программиста».#новости #githubcopilot
Класс, но не забывайте, что полагаться на ИИ в написании кода может быть опасно. Автодополнения могут привести к тому, что разработчики перестанут думать самостоятельно. Важно сохранять баланс между использованием технологий и собственными навыками.
А еще эта приблуда может утянуть ваш код, чтобы "сделать мир лучше и пообучаться на нем". Для некоторых проектов это может быть прям критично. Об этом редко вспоминают, особенно джуны.
Ещё держу большую базу всего кода, что писал за несколько лет. Всё с хорошими комментариями и отдельным excel, где прописано что где лежит. Когда нужно реализовать то, что уже делал раньше, удобно
… разработчики перестанут думать самостоятельно
Весь мир к этому и идет, что все максимально упрощается и люди перестают думать самостоятельно. Это хорошо видно по эволюции техники и автомобилей. Когда все эти интернеты были уделом гиков: сейчас каждая домохозяйка пользуется телефонами, планшетами и т.п. Когда-то для вождения автомобиля нужно было делать кучу действий с механической коробкой передач и быть максимально внимательным: сейчас же народ больше и больше полагается на миллион умных датчиков, камер и т.п.
этот коммент сгенерирован ai ?
Абсолютно верно, доверяй, но проверяй
Согласен, автодополнение - удобная штука, но полностью на него полагаться нельзя. Нужно всегда проверять код и понимать что происходит.