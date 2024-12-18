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Таня Боброва
Разработка

GitHub добавил бесплатный доступ к ИИ-инструменту для работы с кодом Copilot в редакторе VS Code

Нужен только аккаунт на GitHub.

  • В редакторе Visual Studio Code появился бесплатный доступ к инструменту для работы с кодом GitHub Copilot. Для работы пользователю понадобится только учётная запись на GitHub.
  • План GitHub Copilot Free включает 2000 автодополнений кода и 50 сообщений в чате в месяц и доступ к моделям GPT-4o от OpenAI и Claude 3.5 Sonnet от Anthropic.
  • Пользователи могут, например, задать вопрос по коду, попросить объяснения существующего кода или найти ошибку. В GitHub отметили, что с обновлением бесплатный доступ к Copilot получат 150 млн разработчиков, зарегистрированных на платформе.
Источник: VS Code
  • C 2018 года сервис для размещения ИТ-проектов и совместной разработки GitHub принадлежит Microsoft. ИИ-сервис GitHub Copilot компании представили в 2021 году как «напарника программиста».

#новости #githubcopilot

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78 комментариев
Арина Александрова

Класс, но не забывайте, что полагаться на ИИ в написании кода может быть опасно. Автодополнения могут привести к тому, что разработчики перестанут думать самостоятельно. Важно сохранять баланс между использованием технологий и собственными навыками.

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Максим Исаев

А еще эта приблуда может утянуть ваш код, чтобы "сделать мир лучше и пообучаться на нем". Для некоторых проектов это может быть прям критично. Об этом редко вспоминают, особенно джуны.

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Programmer

Ещё держу большую базу всего кода, что писал за несколько лет. Всё с хорошими комментариями и отдельным excel, где прописано что где лежит. Когда нужно реализовать то, что уже делал раньше, удобно

3
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k3rch

… разработчики перестанут думать самостоятельно

Весь мир к этому и идет, что все максимально упрощается и люди перестают думать самостоятельно. Это хорошо видно по эволюции техники и автомобилей. Когда все эти интернеты были уделом гиков: сейчас каждая домохозяйка пользуется телефонами, планшетами и т.п. Когда-то для вождения автомобиля нужно было делать кучу действий с механической коробкой передач и быть максимально внимательным: сейчас же народ больше и больше полагается на миллион умных датчиков, камер и т.п.

1
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Синий трактор

этот коммент сгенерирован ai ?

1
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Журнал Мaximus

Абсолютно верно, доверяй, но проверяй

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Андрей Колобов

Согласен, автодополнение - удобная штука, но полностью на него полагаться нельзя. Нужно всегда проверять код и понимать что происходит.

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