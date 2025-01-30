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Евгения Евсеева
Разработка

«Яндекс» выложил в открытый доступ инструмент для оптимизации кода

Он доступен на GitHub.

  • Инструмент под названием Perforator помогает оптимизировать код, анализируя работу приложений на сервере в реальном времени, сообщила компания.
  • С помощью него разработчики смогут посмотреть, как распределяются ресурсы серверов и какие программы расходуют их больше всего.
  • По заявлениям «Яндекса», инструмент «практически не влияет на код или работу программ и не требует значительных ресурсов для работы».
  • Компания уже использует Perforator для мониторинга нагрузки серверов и оптимизации работы своих сервисов, например, «Поиска» и «Рекламы».
  • Другие инструменты «Яндекса», выложенные в открытый доступ, можно найти на сайте.

#новости #яндекс

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3 комментария
Вадим Д.

Перфоратор?! Не ошиблись ли хабом, случайно? (-:
Не-не, молодцы, это правда классно 👍🏻

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Vasiliy

яндекс иногда радует
надо потестить

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ЯжПрограммист

Кажется яндекс давно выложил все свои сервисы в открытый доступ

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