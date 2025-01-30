«Яндекс» выложил в открытый доступ инструмент для оптимизации кода

Он доступен на GitHub.Инструмент под названием Perforator помогает оптимизировать код, анализируя работу приложений на сервере в реальном времени, сообщила компания.С помощью него разработчики смогут посмотреть, как распределяются ресурсы серверов и какие программы расходуют их больше всего.По заявлениям «Яндекса», инструмент «практически не влияет на код или работу программ и не требует значительных ресурсов для работы».Компания уже использует Perforator для мониторинга нагрузки серверов и оптимизации работы своих сервисов, например, «Поиска» и «Рекламы».Другие инструменты «Яндекса», выложенные в открытый доступ, можно найти на сайте.#новости #яндекс
Перфоратор?! Не ошиблись ли хабом, случайно? (-:
Не-не, молодцы, это правда классно 👍🏻
яндекс иногда радует
надо потестить
Кажется яндекс давно выложил все свои сервисы в открытый доступ