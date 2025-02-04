«Авито» увеличил до 500 тысяч рублей максимальное вознаграждение по программе поиска уязвимостей

Сумма зависит от влияния бага на бизнес, сложности исправления и других критериев.Вознаграждения вырастут за найденные уязвимости любого уровня, рассказали в компании. За ошибки с низким уровнем опасности можно теперь получить от 5000 до 20 тысяч рублей, со средним — от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, с высоким — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.За найденные критические уязвимости «Авито» готов заплатить от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. До этого максимальная выплата составляла 350 тысяч.В сервисе уточнили, что определяют размер вознаграждения по «десяткам критериев», включая влияние бага на бизнес, сложность его исправления, широту аудитории, которую он может охватить, и другим.Участники программы могут проверить безопасность мобильных и веб-приложений компании, а также любых сервисов, размещённых на поддоменах .avito.ru.«Авито» запустил публичную программу по поиску уязвимостей на платформе Bi.Zone Bug Bounty в 2022 году.#новости #авито
Я нашёл уязвимость: если чуть-чуть занести денег, то можно создавать сотни одинаковых объявлений с разных аккаунтов. Где мои деньги?
хорошо, что фото не Бред Питта
Держи "Спасибо"!
Да, Авито - Рай для мошенников, скамеров и вот таких левых объявлений с услугами от мошенников и полумошенников
Ещё можно зарегистрироваться как компания, продавать свои услуги как "Частный мастер" сразу по всей России. Интересно, как автор объявлений взломал Авито? Наверняка нашёл какую-то уязвимость... Авито, смотрите, я хакера нашёл...