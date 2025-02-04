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Таня Боброва
Разработка

«Авито» увеличил до 500 тысяч рублей максимальное вознаграждение по программе поиска уязвимостей

Сумма зависит от влияния бага на бизнес, сложности исправления и других критериев.

  • Вознаграждения вырастут за найденные уязвимости любого уровня, рассказали в компании. За ошибки с низким уровнем опасности можно теперь получить от 5000 до 20 тысяч рублей, со средним — от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, с высоким — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
  • За найденные критические уязвимости «Авито» готов заплатить от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. До этого максимальная выплата составляла 350 тысяч.
  • В сервисе уточнили, что определяют размер вознаграждения по «десяткам критериев», включая влияние бага на бизнес, сложность его исправления, широту аудитории, которую он может охватить, и другим.
  • Участники программы могут проверить безопасность мобильных и веб-приложений компании, а также любых сервисов, размещённых на поддоменах .avito.ru.
  • «Авито» запустил публичную программу по поиску уязвимостей на платформе Bi.Zone Bug Bounty в 2022 году.

#новости #авито

4
3
31 комментарий
Илья Дёмин

Я нашёл уязвимость: если чуть-чуть занести денег, то можно создавать сотни одинаковых объявлений с разных аккаунтов. Где мои деньги?

11
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Sergei Timofeyev
7
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Х3р майор
1
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Покушай булочек

хорошо, что фото не Бред Питта

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Покушай булочек

Держи "Спасибо"!

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Андрей Топов

Да, Авито - Рай для мошенников, скамеров и вот таких левых объявлений с услугами от мошенников и полумошенников

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Илья Дёмин

Ещё можно зарегистрироваться как компания, продавать свои услуги как "Частный мастер" сразу по всей России. Интересно, как автор объявлений взломал Авито? Наверняка нашёл какую-то уязвимость... Авито, смотрите, я хакера нашёл...

8
3
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