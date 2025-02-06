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Артур Томилко
Разработка

В GitHub Copilot добавили функцию генерации кода по изображению

А также инструмент для «предсказания» будущих правок.

  • Функция Vision for Copilot позволяет отправить в чат с ботом скриншот или изображение веб-страницы. На его основе ИИ сгенерирует интерфейс, код и текстовое наполнение, пишет TechCrunch.
  • До этого функция была доступна в виде расширения для VS Code.
Как работает Vision for Copilot
  • В сервисе также появился инструмент Next edit suggestions (предложение будущих правок). Он анализирует последние изменения в коде и «предсказывает», какие исправление могут потребоваться в будущем.
  • Раньше Copilot предлагал правки, ориентируясь только на положение курсора.
Как работает Next edit suggestions
  • В декабре 2024 года в редакторе Visual Studio Code появился бесплатный доступ к GitHub Copilot. Для работы пользователю нужна только учётная запись на GitHub.

#новости #githubcopilot

1
11 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Мне кажется или придумали промт по созданию "AI чат ботов" и промт "Сделай новую функцию за 5 минут"
_
Стабильно раз в два дня новые функции, чуть реже новые AI

1
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Big Lebovvski (Владислав)

Такое впечатление. Они придумали нейросетку которая генерит нейросетки на какое то бесчисленное количество тем для быдло контента. Только пресс-форму пока не могут сгенерировать.

1
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Aggy

Так и не понял как им пользоваться с толком.

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Big Lebovvski (Владислав)

Да тебе лишь бы ничего не делать.

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Iskra

Теперь скопировать виси стало ещё проще.

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Дмитрий Ермаков

Да, прикольно придумали. Теперь можно просто кинуть картинку, и оно само код напишет. А ещё эти "предсказания" - вообще огонь, экономит кучу времени))

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