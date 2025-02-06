В GitHub Copilot добавили функцию генерации кода по изображению

А также инструмент для «предсказания» будущих правок. Функция Vision for Copilot позволяет отправить в чат с ботом скриншот или изображение веб-страницы. На его основе ИИ сгенерирует интерфейс, код и текстовое наполнение, пишет TechCrunch.До этого функция была доступна в виде расширения для VS Code.Как работает Vision for CopilotВ сервисе также появился инструмент Next edit suggestions (предложение будущих правок). Он анализирует последние изменения в коде и «предсказывает», какие исправление могут потребоваться в будущем.Раньше Copilot предлагал правки, ориентируясь только на положение курсора.Как работает Next edit suggestionsВ декабре 2024 года в редакторе Visual Studio Code появился бесплатный доступ к GitHub Copilot. Для работы пользователю нужна только учётная запись на GitHub.#новости #githubcopilot
Мне кажется или придумали промт по созданию "AI чат ботов" и промт "Сделай новую функцию за 5 минут"
_
Стабильно раз в два дня новые функции, чуть реже новые AI
Такое впечатление. Они придумали нейросетку которая генерит нейросетки на какое то бесчисленное количество тем для быдло контента. Только пресс-форму пока не могут сгенерировать.
Так и не понял как им пользоваться с толком.
Да тебе лишь бы ничего не делать.
Теперь скопировать виси стало ещё проще.
Да, прикольно придумали. Теперь можно просто кинуть картинку, и оно само код напишет. А ещё эти "предсказания" - вообще огонь, экономит кучу времени))