Минцифры анонсировало запуск платформы для подтверждения навыков разработчиков ПО с 31 мая 2025 года

Выданные сертификаты будут действовать один год. С 14 февраля 2025 года стартует эксперимент по внедрению системы подтверждения ИТ-навыков, сообщили в министерстве. Он продлится до конца 2026-го.Для него запустят платформу, на которой любой желающий, независимо от уровня образования, сможет пройти тесты и выполнить практические задания. При успешном прохождении специалист получит сертификат на Госуслугах, который будет действовать год.К 31 марта 2025 года планируют выбрать оператора платформы, а запустить её — 31 мая. До конца года на неё добавят тесты и задания по 21 направлению, включая Python, Java, Git и другие.По словам Минцифры, система позволит работодателям точнее определять уровень знаний потенциальных сотрудников, а специалистам — подтвердить свои компетенции.Фото «РИА Новости» Запуск системы «добровольного подтверждения навыков в ИТ-отрасли» Минцифры обсуждало с участниками рынкам с 2023 года. В ноябре 2024 года в ведомстве говорили, что «разрабатывают подходы» совместно с бизнесом и пока получили соответствующее предложение только от HeadHunter. У сервиса уже есть возможность подтвердить некоторые навыки, указанные в резюме, в том числе знания Python, JavaScript и другие.В декабре ведомство сообщило о планах провести эксперимент, который позволит разработчикам ПО бесплатно подтвердить свои навыки и получить сертификат ИТ-компетенций на Госуслугах.#новости #минцирфы
Открыл в одном окошке DeepSeek, во втором этот IT-ЕГЭ, пробежался, решил всё, что-то даже запомнил.
А потом с QR кодом на результат бежишь к начальству - поднимай мне зарплату!
А тебе в ответ:
Не, там все серьезно будет.
Скрепно. Гойдно. Сделаем аналог PMI сертификации для разрабочиков в России, а затем обяжем все аккредитованные IT компаниии проводить аттестацию через эту платформу совего персонала за услвоные 200-300 тысяч рублей. Копеечка, а приятно барину. И реестр ещё один будет.
А те айтишники которые взяли ипотеку. Будут раз в пол года этот тест проходить. И отправлять результат тестирования вместе с бумажкой о том что ты работаешь в IT конторе банку. Даже если этот банк является твоим зарплатным банком.
Срочно нужны тесты на интеллектуальную составляющую у работников минцифры. Только после этого нужно допускать их к работе.
У меня одного ощущение, что в Минцифры не знаю чем заняться?
А зачем вообще существует Минцифры?