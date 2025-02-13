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Артур Томилко
Разработка

Минцифры анонсировало запуск платформы для подтверждения навыков разработчиков ПО с 31 мая 2025 года

Выданные сертификаты будут действовать один год.

  • С 14 февраля 2025 года стартует эксперимент по внедрению системы подтверждения ИТ-навыков, сообщили в министерстве. Он продлится до конца 2026-го.
  • Для него запустят платформу, на которой любой желающий, независимо от уровня образования, сможет пройти тесты и выполнить практические задания. При успешном прохождении специалист получит сертификат на Госуслугах, который будет действовать год.
  • К 31 марта 2025 года планируют выбрать оператора платформы, а запустить её — 31 мая. До конца года на неё добавят тесты и задания по 21 направлению, включая Python, Java, Git и другие.
  • По словам Минцифры, система позволит работодателям точнее определять уровень знаний потенциальных сотрудников, а специалистам — подтвердить свои компетенции.
Фото «РИА Новости» 
Фото «РИА Новости» 
  • Запуск системы «добровольного подтверждения навыков в ИТ-отрасли» Минцифры обсуждало с участниками рынкам с 2023 года.
  • В ноябре 2024 года в ведомстве говорили, что «разрабатывают подходы» совместно с бизнесом и пока получили соответствующее предложение только от HeadHunter. У сервиса уже есть возможность подтвердить некоторые навыки, указанные в резюме, в том числе знания Python, JavaScript и другие.
  • В декабре ведомство сообщило о планах провести эксперимент, который позволит разработчикам ПО бесплатно подтвердить свои навыки и получить сертификат ИТ-компетенций на Госуслугах.

#новости #минцирфы

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68 комментариев
Roman Orlov

Открыл в одном окошке DeepSeek, во втором этот IT-ЕГЭ, пробежался, решил всё, что-то даже запомнил.

А потом с QR кодом на результат бежишь к начальству - поднимай мне зарплату!

А тебе в ответ:

29
8
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Император Нолимоций

Не, там все серьезно будет.

2
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Улыбка удмуртского авгура

Скрепно. Гойдно. Сделаем аналог PMI сертификации для разрабочиков в России, а затем обяжем все аккредитованные IT компаниии проводить аттестацию через эту платформу совего персонала за услвоные 200-300 тысяч рублей. Копеечка, а приятно барину. И реестр ещё один будет.

28
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Любознательный

А те айтишники которые взяли ипотеку. Будут раз в пол года этот тест проходить. И отправлять результат тестирования вместе с бумажкой о том что ты работаешь в IT конторе банку. Даже если этот банк является твоим зарплатным банком.

1
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Торин Дубощит

Срочно нужны тесты на интеллектуальную составляющую у работников минцифры. Только после этого нужно допускать их к работе.

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Покушай булочек

У меня одного ощущение, что в Минцифры не знаю чем заняться?

15
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new_comment

А зачем вообще существует Минцифры?

5
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