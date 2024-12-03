Минцифры проведёт эксперимент по подтверждению ИТ-навыков разработчиков

Участвовать в нём можно будет по желанию, независимо от уровня образования и места работы.Минцифры рассказало о запуске эксперимента, который позволит разработчикам ПО бесплатно подтвердить свои навыки и получить сертификат ИТ-компетенций. Эксперимент продлится до 31 декабря 2026 года. На 3 декабря 2024 года проект находится на стадии общественного обсуждения.Для участия нужно будет зарегистрироваться на платформе подтверждения ИТ-компетенций, пройти тестирование и выполнить практические задания. Оператором платформы назначат компанию из числа «подавших предложения».После можно будет получить электронный сертификат ИТ-компетенций в личном кабинете на Госуслугах. В Минцифры отметили, что личные данные никто не увидит. Если специалист захочет, он сможет прислать сертификат потенциальному работодателю.В 2023 году Минцифры обсуждало создание системы «добровольного подтверждения навыков в ИТ-отрасли с учётом разных уровней компетенций», писал «Ъ».В ноябре 2024 года в ведомстве говорили, что «разрабатывают подходы» совместно с бизнесом и пока получили соответствующее предложение только от HeadHunter. У сервиса уже есть возможность подтвердить некоторые навыки, указанные в резюме, в том числе знания Python, JavaScript и другие.#новости #минцифры
Айтишник, по сути, такой же работяга, как и условный токарь. И подтверждать квалификацию это вполне себе нормальное явление. С чего в комментариях возбудились-то?
С того, что у нас и так проблем хватает. Вон, вокруг враги, границу окружили, а мы тут какими-то реестрами занимаемся...
Не совсем согласен. У токаря, как и у сварщика, домен применения навыков сииильно уже. А что такое айти навыки? Способность написать копилятор или субд? Может быть проверят умение создать 3д движок? Или собрать отказоустойчивое хранилище данных, обрабатывающее миллионы запросов в секунду? Или может быть проверят как айтишники справятся с написанием нейронки? Даже то, что я перечислил - это отдельные направления не то что бы айти, а целых наук и прикладных дисциплин, охватить которые в принципе невозможно на продакшен реди уровне.
Так да, давно пора уже заставить всех подтверждать квалификацию: и писателей, и художников, и журналистов, и криптовалютчиков, и тем более блоггеров и инфоцыган
Испугались, что не пройдут. А то ишь развелось.
Что то вспомнилась подруга, которая "я в IT работаю."
Оказалось в тех. поддержке по блок схеме "а вы пробовали включить и выключить".
Сейчас это уже обсосано и обшучено 1000 раз. А тогда да...
Ну я могу нафантазировать для условного токаря что это может быть связано с его безопасностью, чтобы его на станок не намотало. Но вообще такое подтверждение не нужно ни в IT ни для слесаря.
https://www.youtube.com/watch?v=bBS5lLn2HfY&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F