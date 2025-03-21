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Полина Лааксо
Разработка

Одни запрещают, другие просят: компании начали искать «вайб-кодеров» — разработчиков, которые «оркестрируют кодом с помощью ИИ»

«Никакой возни с синтаксисом — только промпты, итерации и вайб».

  • Одну такую вакансию разместила американская компания CO/AI. Внимание на неё обратил «Хабр». По словам работодателя, «тот, кто уже овладел ИИ, будет лидером и визионером "умной" эры в будущем» и поможет «сотворить историю».
  • Минимальный опыт разработки веб-приложений с помощью ИИ-редакторов кода Cursor, Bolt и Windsurf — от пяти месяцев. Среди других требований: опыт работы с JavaScript, React, Node.js, CSS, Python, фреймворками для тестирования и CI/CD-инструментами; понимание принципов и методов в UX, UI, адаптивном дизайне и кросс-браузерной совместимости.
  • Нужно делегировать нейросетям создание шаблонного кода и с их помощью оптимизировать его и находить ошибки, чтобы большее внимание уделять «общей картине»; уметь добиваться от моделей кода высокого качества; интересоваться отраслевыми трендами и новыми ИИ-инструментами.
Источник фото: Getty Images
Источник фото: Getty Images
  • «Вайб-кодинг» — подход в программировании, при котором основную часть работы с кодом выполняют нейросети, а разработчик больше концентрируется на идеях и том, как грамотно описать их в запросе.
  • Термин придумал сооснователь OpenAI и бывший ИИ-директор Tesla Андрей Карпатый, сказав, что теперь самый модный язык программирования — «английский». «Это не то чтобы написание кода как такового. Скорее, так: я что-то вижу, говорю, запускаю, копирую, вставляю — и в большинстве случаев оно работает», — объяснял он.
  • Глава акселератора Y Combinator Гэрри Тан говорит, что благодаря ИИ команда из десяти разработчиков может создать то, для чего раньше понадобилось бы 50-100 человек. Теперь специалистам, которых не взяли в корпорации, проще запустить свои проекты — с меньшими ресурсами.
  • По словам скептиков, «вайб-кодеры» — это «энтузиасты, которые клепают приложения с помощью нейросетей, мало что понимая в программировании и чисто для "вайбов"». Да и вообще: нейросети и так использовали в работе, просто Карпатый придумал «модный термин».
Полина Лааксо
AI
«В жопу LeetCode»: как 21-летний студент помогает разработчикам проходить техсобеседования с помощью ИИ

Он такой не один, пишет CNBC. Соискателям надоели «головоломки», оторванные от реальных задач. К тому же в работе использовать ИИ всё равно не запретят.

Чунгин «Рой» Ли. Источник: личный архив Ли

#новости #ии

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