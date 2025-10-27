ByteDance начала разработку игровой платформы GameTop в стиле Steam для зарубежной аудитории — СМИ

Когда её запустят, неизвестно.Источник: ByteDanceКитайские СМИ обратили внимание на вакансии компании ByteDance. Согласно им, владелец TikTok приступил к разработке игрового маркетплейса GameTop, ориентированного на зарубежную аудиторию.Для игроков предусмотрят систему уровней, награды и «социальный хаб», следует из текста вакансий. На платформе также разместят инструменты для разработчиков и создания пользовательского контента.В мае 2024 года компания назначила руководителем своей игровой студии Moonton Чжана Юньфаня. С его приходом подразделение перешло «к более прагматичному подходу и эффективной разработке продуктов», отмечает lowyat.net.В январе 2025 года приложения ByteDance оказались недоступны американским пользователям, включая игры Marvel Snap и Mobile Legends, — из-за санкций местных властей. 26 сентября 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о продаже 45% акций американского подразделения TikTok компаниям Oracle, Silver Lake и инвестфонду MGX. ByteDance сохранила за собой 20% компании.#новости