Президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по TikTok

На подписании сделки отсутствовали представители ByteDance. Источник: ShutterstockВ рамках сделки соцсеть оценили в $14 млрд, пишет CNBC. По ней китайская ByteDance должна продать американское подразделение TikTok.Основными инвесторами станут Oracle, Silver Lake и инвестфонд MGX — они будут контролировать около 45% акций компании. Ещё 35% останется у американских инвесторов ByteDance. Остальное будет принадлежать ByteDance.О предполагаемом заключении соглашения WSJ писало ещё 16 сентября. По словам источников, в консорциум инвесторов, который получит 80% компании, войдут Oracle, Silver Lake и Andreessen Horowitz. Оставшиеся 20% достанутся неназванным «китайским акционерам».Oracle также будет отвечать за безопасность данных пользователей TikTok в США и обеспечивать облачную инфраструктуру для работы сервиса.В апреле 2024-го бывший президент США Джо Байден подписал закон о принудительной продаже или запрете TikTok. Дональд Трамп издал указ об отсрочке запрета на 75 дней в январе 2025 года, а в апреле 2025-го продлил отсрочку ещё на 75 дней. В июне 2025-го Трамп в третий раз отложил запрет TikTok в США на 90 дней — до 17 сентября 2025 года.В июле 2025 года СМИ писали, что владельцем TikTok в США может стать группа «не китайских» инвесторов во главе с Oracle, а ByteDance сохранит миноритарную долю в компании. Тогда же стало известно о планах запустить отдельное приложение TikTok в США.16 сентября глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что стороны достигли «рамочного» соглашения по TikTok по итогам переговоров в Мадриде. После этого Трамп в четвёртый раз отсрочил запрет соцсети — до 16 декабря 2025 года.#новости #tiktok