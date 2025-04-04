Трамп во второй раз отсрочил «запрет» TikTok в США на 75 дней

«Сделка по спасению» соцсети требует больше времени.Для гарантии подписания «всех необходимых одо��рений» нужно больше работы, написал президент США Дональд Трамп. Поэтому он подписал указ об «отсрочке» для TikTok ещё на 75 дней.Трамп отметил, что его администрация рассчитывает продолжить «добросовестное сотрудничество с Китаем», который, судя по всему, «не очень доволен» новыми пошлинами США.Закон о принудительной продаже или запрете TikTok в США подписал в апреле 2024 года бывший президент Джо Байден. Трамп, после вступления в должность, подписал указ об отсрочке «запрета» соцсети на 75 дней. Срок истекал 5 апреля 2025 года.Как пишет Reuters, администрация Трампа общалась с четырьмя «группами» по поводу возможной продажи. Источники СМИ в разное время говорили, что среди заинтересованных сторон — Amazon, AppLovin, Oracle и американские инвесторы ByteDance (владеет TikTok) и другие. В любом случае сделку должны будут одобрить власти Китая, указывает TechCrunch.Полина ЛааксоДеньги26 янвОт Маска до MrBeast: кто может выкупить американский бизнес TikTok Чтобы сервис смог работать в США без ограничений.#новости #tiktok