Amazon в «последнюю минуту» подал заявку на покупку американского бизнеса TikTok — NYT

Срок «отсрочки» по закону о продаже или «запрете» соцсети в США — 5 апреля 2025 года.Об этом рассказали три источника The New York Times. Правда, по их словам, вовлечённые в переговоры стороны, судя по всему, не воспринимают предложение Amazon всерьёз. Один из собеседников уточнил, что ритейлер обратился к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и министру торговли Говарду Лютнику.Amazon отказался от комментариев. TikTok не ответил на запрос издания.2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп должен обсудить с чиновниками судьбу TikTok, отмечает NYT. Источники издания говорят, что потенциальная сделка может включать новых американских инвесторов, в том числе Oracle и инвестфирму Blackstone, что позволит избежать «формальной продажи» американского бизнеса соцсети.Газета напоминает, что Amazon пытался сделать «своего рода клона TikTok» в своём приложении, но не очень удачно: компания запустила ленту Inspire в декабре 2022 года, а в феврале 2025-го закрыла её, не раскрыв причины.Закон о принудительной продаже или запрете TikTok в США подписал в апреле 2024 года бывший президент Джо Байден. Трамп, после вступления в должность, подписал указ об отсрочке «запрета» соцсети на 75 дней. Срок истекает 5 апреля 2025 года.Полина ЛааксоДеньги26 янвОт Маска до MrBeast: кто может выкупить американский бизнес TikTok Чтобы сервис смог работать в США без ограничений.#новости #tiktok