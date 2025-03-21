Американские инвесторы могут увеличить свои доли, Oracle даст гарантии безопасности данных: СМИ рассказали о плане по «спасению» TikTok в США

Судьба сервиса в стране остаётся под вопросом с тех пор, как в январе 2025 года вступил в силу закон о его принудительной продаже либо запрете.Источник: TikTokКрупнейшие американские инвесторы ByteDance (владелец TikTok), в том числе General Atlantic, Susquehanna, KKR и Coatue, могут увеличить свои доли в выделенном американском бизнесе соцсети, рассказали источники Financial Times. Такой вариант обсуждается в рамках плана по «спасению» TikTok в США.Oracle тоже может получить «небольшую долю». По данным Reuters, компания продолжит хранить данные американских пользователей и даст гарантии, что доступ к ним не получит Китай.Ещё один собеседник FT сообщил, что ByteDance попытается сохранить долю в американском подразделении. При этом точные параметры сделки всё ещё не определены. Источники Reuters утверждают, что план подразумевает размытие доли китайских компаний до уровня ниже 20%.Источник газеты добавил, что сама ByteDance предпочтёт сделку, сосредоточенную на Oracle. Любой вариант потребует одобрения президента США Дональда Трампа, ByteDance и китайского правительства, указывает FT. Последнее изначально было категорически против продажи, но после смягчило свою позицию. В TikTok отказались от комментариев.Закон о принудительной продаже или запрете TikTok в США подписал в апреле 2024 года бывший президент Джо Байден. Соцсеть пыталась в суде оспорить его, но не смогла: закон вступил в силу 19 января 2025 года. В этот день TikTok отключил доступ к сервису, через сутки работу восстановили.После этого Трамп подписал указ об отсрочке «запрета» TikTok на 75 дней. В конце января 2025-го СМИ сообщили, что избранный президент решил «спасти» TikTok. Согласно обсуждаемому тогда плану, ByteDance якобы сохранит миноритарную долю в компании, а «алгоритмы приложения, сбор данных и обновление ПО будет контролировать Oracle».Полина ЛааксоДеньги26 янвОт Маска до MrBeast: кто может выкупить американский бизнес TikTok Чтобы сервис смог работать в США без ограничений.#новости #tiktok #bytedance