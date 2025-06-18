Трамп отложит на 90 дней запрет TikTok в США — это уже третья отсрочка

Она нужна, чтобы «закрыть сделку» по продаже американской части соцсети.Офис TikTok в Калифорнии. Фото ReutersОб этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. Когда президент США подпишет указ, она не уточнила, но отметила, что новый срок будет установлен на середину сентября 2025 года, передаёт The Verge.Закон о принудительной продаже или запрете TikTok в США подписал бывший президент Джо Байден в апреле 2024 года. Трамп, после вступления в должность, издал указ об отсрочке решения на 75 дней. В апреле 2025-го вторым указом он отсрочил запрет TikTok ещё на 75 дней. Администрация Трампа обсуждала возможную сделку с несколькими компаниями, среди которых источники СМИ в разное время называли Amazon, AppLovin, Oracle и американские инвесторы ByteDance.В апреле The Verge выяснило, что коалиция Oracle и инвесторов ByteDance «почти заключила сделку» о покупке американского TikTok, но тарифы Трампа разрушили предварительные договорённости.После того как торговая напряжённость между США и Китаем снизилась, о возобновлении переговоров не сообщалось, отмечает издание. Кроме того, Китайское правительство неоднократно заявляло, что запрет передачу алгоритма TikTok американским компаниям.#новости #tiktok