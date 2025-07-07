TikTok запустит отдельное приложение для американского рынка в рамках сделки по продаже соцсети в США — The Information

«Оригинальный» TikTok удалят из американских магазинов приложений. Владельцем американского бизнеса TikTok станет группа «не китайских» инвесторов во главе с Oracle. При этом ByteDance сохранит миноритарную долю, пишут The Verge и Reuters со ссылкой на The Information.По данным издания, сделка «близка к заключению» — она также предполагает запуск отдельного приложения TikTok в США, которое уже находится в разработке.Приложение получило кодовое название M2, оно станет доступно в американских магазинах 5 сентября 2025 года, утверждают источники The Information.Как только выйдет новое приложение, «оригинальную» версию TikTok удалят из магазинов в США, а к марту 2026-го она полностью перестанет работать на территории страны.В апреле 2024-го бывший президент США Джо Байден подписал закон о принудительной продаже или запрете TikTok. Дональд Трамп издал указ об отсрочке запрета на 75 дней в январе 2025 года, а в апреле 2025-го продлил отсрочку ещё на 75 дней.В июне 2025-го Трамп в третий раз отложил запрет TikTok в США — на 90 дней. Новый срок был установлен на середину сентября 2025 года.#новости #tiktok