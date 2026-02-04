Apple добавит в Xcode поддержку ИИ-агентов на базе Claude от Anthropic и Codex от OpenAI

Они смогут изучать документацию, писать и редактировать код. Изображение AppleКомпания анонсировала обновление среды для разработки приложений Xcode до версии 26.3, которое пока в режиме тестирования. Полноценный релиз состоится в «ближайшее время».В новую версию добавили режим «агентного программирования», который позволяет подключать к Xcode ИИ-агентов на базе Claude от Anthropic и Codex от OpenAI. Они могут искать информацию в документации, анализировать структуру файлов, менять настройки проекта, писать код, тестировать сборки и исправлять ошибки в коде.Для подключения ИИ-агентов Xcode использует открытый протокол MCP от Anthropic. Разработчики могут подключать своих агентов с помощью API-ключей. После этого нужно выбрать нужную модель.Интерфейс для общения с агентом появится в левой части экрана. С помощью команд на естественном языке можно попросить ИИ, например, создать новый проект или внести изменения в существующий.После этого агент составит план, найдёт нужную документацию, а затем начнёт вносить изменения в код — они будут «подсвечены» в редакторе. Параллельно ИИ будет вести хронику своих действий, которая позволяет увидеть, что именно он делает и почему. В конце агент проверит, работает ли код, и при необходимости исправит ошибки.Для безопасности и контроля каждое действие агента можно отменить, а проект вернуть в исходное состояние, отмечает Apple. #новости #apple #xcode