Google анонсировала конференцию для разработчиков I/O 2026 — она пройдёт 19 и 20 мая

Обещает рассказать про ИИ и обновления продуктов.Источник: Google / TechCrunchОфлайн-мероприятия пройдут в Shoreline Amphitheatre в Маунтин-Вью, Калифорния, США. Онлайн-трансляция — на io.google. Начало в 21:00 мск, пишет 9To5Google.Компания расскажет о «последних достижениях в ИИ-области и обновлениях продуктов, от Gemini до Android». Программу опубликуют ближе к датам мероприятия, уточняет издание.Таня БоброваAI20.05.2025Модель для генерации видео Veo 3, инструмент Flow и подписка за $249,99 в месяц: анонсы Google с открытия I/O 2025 Google открыла конференцию для разработчиков I/O 2025, которая проходит 20 и 21 мая 2025 года.#новости #google