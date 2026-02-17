Популярное
Таня Боброва
Разработка

Google анонсировала конференцию для разработчиков I/O 2026 — она пройдёт 19 и 20 мая

Обещает рассказать про ИИ и обновления продуктов.

Источник: Google / TechCrunch
  • Офлайн-мероприятия пройдут в Shoreline Amphitheatre в Маунтин-Вью, Калифорния, США. Онлайн-трансляция — на io.google. Начало в 21:00 мск, пишет 9To5Google.
  • Компания расскажет о «последних достижениях в ИИ-области и обновлениях продуктов, от Gemini до Android». Программу опубликуют ближе к датам мероприятия, уточняет издание.
Таня Боброва
AI
