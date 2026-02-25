Vivaldi, AdGuard и ещё больше 30 компаний и организаций призвали Google отказаться от идеи обязательной верификации всех разработчиков Android-приложений

Обновлённые правила компании должны вступить в силу с сентября 2026 года — сначала в некоторых странах.Источник: WAC Больше 30 технологических компаний и общественных организаций, среди которых разработчик блокировщика рекламы AdGuard, браузер Vivaldi и Proton, опубликовали открытое письмо к топ-менеджерам и основателям Google.Они не согласны с новой политикой компании, которая обяжет разработчиков Android-приложений — в том числе тех, кто не публикуется в Google Play, — «централизованно регистрироваться».Компания анонсировала обновление правил в августе 2025 года. С сентября 2026 года пользователи в Индонезии, Таиланде, Бразилии и Сингапуре смогут устанавливать на Android-устройства только приложения с подтверждёнными разработчиками. В 2027 году это требование распространится и на остальные страны.По словам подписавшихся, платформа Android и так включает множество механизмов безопасности. «Принудительное внедрение» обновлённой модели противоречит «открытому характеру Android», угрожает инновациям, конкуренции, конфиденциальности и свободе пользователей.Предложенная политика регистрации принципиально меняет [открытый характер Android], требуя от разработчиков, которые хотят распространять приложения через альтернативные каналы <…>, получать разрешение от Google, согласиться с условиями компании, оплатить сбор ($25 — vc.ru), загрузить удостоверение личности.из открытого письмаАвторы письма просят отказаться от обязательного требования регистрации разработчиков для сторонней дистрибуции, придерживаться принципа нейтральности Android и вести «прозрачный диалог» с сообществом, гражданским обществом и регуляторами. Google не ответила на запрос The Register о комментарии.#новости #google #android