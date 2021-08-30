Если после очередного обновления Oracle VirtualBox на MacOS, при запуске любой виртуальной машины, вы получили ошибку " Kernel driver not installed (rc=-1908)" , то вот вам проверенный способ как ее победить.

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Проверено как минимум пять раз на разных устройствах и разных версиях MacOS (BigSur, Catalina).

Не торопитесь ничего удалять, или переустанавливать, как это иногда рекомендуют. Паниковать так же не стОит, и даже срочно делать резервную копию не обязательно (хотя в целом это хорошая практика делать регулярные резервные копии).

На этот случай у VirtualBox есть скрипт, который вам поможет всё починить.

Итак,

1. открываем терминал, и выполняем следующую команду:

sudo /Library/Application\ Support/VirtualBox/LaunchDaemons/VirtualBoxStartup.sh restart

2. Вводим свой пароль, и в ответ получаем что-то типа такого:

Loading VBoxDrv.kext Error Domain=KMErrorDomain Code=28 "Loading extension(s): org.virtualbox.kext.VBoxDrv requires a reboot" UserInfo={NSLocalizedDescription=Loading extension(s): org.virtualbox.kext.VBoxDrv requires a reboot} Error: Failed to load org.virtualbox.kext.VBoxDrv Executing: /usr/bin/kmutil unload -b org.virtualbox.kext.VBoxUSB Error Domain=KMErrorDomain Code=71 "Kernel request failed: (libkern/kext) not found (-603947002)" UserInfo={NSLocalizedDescription=Kernel request failed: (libkern/kext) not found (-603947002)} Fatal error: VirtualBox

Таких строк может быть несколько, это не важно.

3. Обратите внимание, что среди всего прочего, в ответе присутствуют просьба перезагрузить систему «requires a reboot». Не сопротивляемся, перезагружаемся. Если не просит, то вывод будет такой как в шаге 5.

4. После перезагрузки, еще раз открываем терминал, и выполняем команду из шага 1.

5. Теперь вывод будет (должен быть) вот такой:

Unloading VBoxUSB.kext Unloading VBoxNetFlt.kext Unloading VBoxNetAdp.kext Unloading VBoxDrv.kext Loading VBoxDrv.kext Loading VBoxUSB.kext Loading VBoxNetFlt.kext Loading VBoxNetAdp.kext

Отлично! То что нам и нужно было.

6. Запускаем VirtualBox. Он скорее всего скажет что нужно установить свежую версию VirtualBox Extension Pack. Все нормально, идем на сайт https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads, скачиваем актуальную версию Extension Pack, и устанавливаем.