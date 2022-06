Loading VBoxDrv.kext Error Domain=KMErrorDomain Code=28 "Loading extension(s): org.virtualbox.kext.VBoxDrv requires a reboot" UserInfo={NSLocalizedDescription=Loading extension(s): org.virtualbox.kext.VBoxDrv requires a reboot} Error: Failed to load org.virtualbox.kext.VBoxDrv Executing: /usr/bin/kmutil unload -b org.virtualbox.kext.VBoxUSB Error Domain=KMErrorDomain Code=71 "Kernel request failed: (libkern/kext) not found (-603947002)" UserInfo={NSLocalizedDescription=Kernel request failed: (libkern/kext) not found (-603947002)} Fatal error: VirtualBox