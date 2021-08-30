Если после очередного обновления Oracle VirtualBox на MacOS, при запуске любой виртуальной машины, вы получили ошибку "Kernel driver not installed (rc=-1908)", то вот вам проверенный способ как ее победить.
Проверено как минимум пять раз на разных устройствах и разных версиях MacOS (BigSur, Catalina).
Не торопитесь ничего удалять, или переустанавливать, как это иногда рекомендуют. Паниковать так же не стОит, и даже срочно делать резервную копию не обязательно (хотя в целом это хорошая практика делать регулярные резервные копии).
На этот случай у VirtualBox есть скрипт, который вам поможет всё починить.
Итак,
1. открываем терминал, и выполняем следующую команду:
2. Вводим свой пароль, и в ответ получаем что-то типа такого:
Таких строк может быть несколько, это не важно.
3. Обратите внимание, что среди всего прочего, в ответе присутствуют просьба перезагрузить систему «requires a reboot». Не сопротивляемся, перезагружаемся. Если не просит, то вывод будет такой как в шаге 5.
4. После перезагрузки, еще раз открываем терминал, и выполняем команду из шага 1.
5. Теперь вывод будет (должен быть) вот такой:
Отлично! То что нам и нужно было.
6. Запускаем VirtualBox. Он скорее всего скажет что нужно установить свежую версию VirtualBox Extension Pack. Все нормально, идем на сайт https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads, скачиваем актуальную версию Extension Pack, и устанавливаем.
Все, теперь можно продолжать работать.
не помогает
Согласен, описанное выше уже не/не всегда работает.
Для восстановления работоспособности VirtualBox:
- обновил VirtualBox
- поставил дополнительно VirtualBox Extension Pack
- зашел в Системные настройки, разблокировал, в разделе "Разрешить использование приложений" перевел тумблер с "App Store и др" на "App Store" и потом обратно на "App Store и др"
- зашел в раздел "Дополнительно" (на том же окне настроек кнопка ниже), система показала набор недавно обновленных программ
- при выходе из раздела "Дополнительно" система предложила перезгрузить Мак для применения разрешений
- все работает
Спасибо! Вот это как раз и помогло.
лайкните, чтобы выделилось, а то народ не замечает, видимо
Спасибо, ваше решение помогло 🙌
Спасибо!
класс, спасибо )
понял, спасибо
Спасибо!!
Спасибо тебе добрый человек, спас просто!
Рад что мой опыт помог!
На debian (последняя версия kali ) будет побыть, или там может коиюманды чуть другие?
у меня не сробатоло пишет Error Domain=KMErrorDomain Code=71 "Kernel request failed: (libkern/kext) not found (-603947002)" UserInfo={NSLocalizedDescription=Kernel request failed: (libkern/kext) not found (-603947002)}
Executing: /usr/bin/kmutil unload -b org.virtualbox.kext.VBoxDrv
Error Domain=KMErrorDomain Code=71 "Kernel request failed: (libkern/kext) not found (-603947002)" UserInfo={NSLocalizedDescription=Kernel request failed: (libkern/kext) not found (-603947002)}
помогите пожалуста срочно нужно исправить