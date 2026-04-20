Данила Бычков
Количество приложений, загружаемых в App Store и Google Play, увеличилось в первом квартале 2026-го на 60% год к году за счёт роста популярности сервисов для вайб-кодинга — TechCrunch

В апреле 2026 года рост составил 104%.

Самые популярные категории приложений. Источник: Appfigures
Самые популярные категории приложений. Источник: Appfigures
  • Отдельно для App Store этот показатель в первом квартале 2026 года был ещё выше — 80%, пишет TechCrunch со ссылкой на отчёт Appfigures. В апреле 2026-го количество загруженных в App Store и Google Play приложений увеличилось на 104% год к году.
  • «Золотая лихорадка» вызвана развитием ИИ-инструментов для вайбкодинга, которые упрощают создание приложений, отмечает издание. Среди них, например, Claude с разделом для работы с кодом Claude Code, а также Replit. Они помогают создателям, у которых есть идеи, но нет технических навыков для разработки мобильного ПО.
  • Данные Appfigures опровергают теорию о том, что пользователи откажутся от приложений на фоне развития ИИ, подчёркивает TechCrunch. Вице-президент Apple по маркетингу Грег Джозвяк пошутил, что «слухи о смерти App Store в эпоху ИИ были сильно преувеличены».
  • Большую часть релизов всё ещё составляют мобильные игры. Также в топ-5 в первом квартале 2026 года вошли приложения из категорий «утилиты», «лайфстайл», «продуктивность» и «здоровье».
Данила Бычков
