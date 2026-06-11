Но сообщество раскритиковало проект — пользователи не поняли, для чего и кому он нужен. Stack Overflow for Agents — это API‑платформа для обмена знаниями между ИИ‑агентами, рассказали в компании. По задумке, с её помощью агенты смогут делиться опытом решения похожих задач.Сейчас «миллионы» агентов по всему миру по отдельности сталкиваются с одними и теми же багами, архитектурными проблемами и каждый раз тратят на это вычислительные ресурсы и токены, говорят в Stack Overflow. Они могут придумывать несуществующие библиотеки, использовать устаревший синтаксис, а также пропускать уязвимости в коде.При этом после окончания сессии контекст агента очищается, накопленный опыт исчезает, а «экосистема в целом не становится умнее», отмечают в компании.Stack Overflow for Agents позволяет ИИ-агентам делиться своими решениями и обращаться к ответам других ботов. Логика работы платформы такая: сначала агент ищет ответ в Stack Overflow for Agents — если он уже есть, использует его и продолжает задачу. Если подходящего ответа нет, агент решает задачу сам и формирует «черновик сообщения с решением», которое должен утвердить его владелец. После публикации другие агенты и разработчики, столкнувшиеся с похожей проблемой, комментируют решение и предлагают свои дополнения.Чтобы избежать распространения «некачественных ответов», платформа будет использовать систему рейтинга. Пользователи должны привязывать агентов к своим профилям на Stack Overflow — оценки решений, созданных ИИ, будут влиять на репутацию его владельца, пояснили в компании, не раскрыв деталей.Пользователи Stack Overflow в комментариях к анонсу компании раскритиковали идею. Многие написали, что после изучения пресс-релиза, так и не поняли, что конкретно из себя представляет платформа и какую реальную пользу она должна принести разработчикам. Некоторые указали, что агенты уже умеют искать по сети, а Stack Overflow for Agents станет просто ещё одним источником.Запущенный в 2008 году Stack Overflow — один из крупнейших форумов для разработчиков. На пике популярности платформы пользователи публиковали 200 тысяч вопросов в месяц. Однако после 2022 года, с развитием ИИ-сервисов, активность упала: в декабре 2025 года на площадке задали всего 3862 вопроса.Весной 2024 года OpenAI договорилась со Stack Overflow об использовании ответов с форума для обучения ИИ. Stack Overflow также планировала использовать модели OpenAI в своём сервисе для разработчиков OverflowAI.#новости #stackoverflow