Разработка
Немалый Гоша

Apple проведёт WWDC 2022 с 6 по 10 июня Статьи редакции

Мероприятие снова пройдёт в онлайне.

Ежегодная конференция для разработчиков WWDC пройдёт с 6 по 10 июня, объявила компания. Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на сайте Apple.

В 2022 году некоторые разработчики и студенты смогут подать заявку на просмотр презентации из Apple Park 6 июня. Количество мест будет ограничено.

На конференции Apple обычно рассказывает об обновлениях iOS, macOS и iPadOS. Например, в 2021 году компания представила iOS 15 с обновлённым FaceTime, режимами «не беспокоить» и сортировкой уведомлений.

Сервисы
Евгений Делюкин
Вкратце: iOS 15, macOS Monterey, iCloud+ и другие анонсы Apple с WWDC 2021 Статьи редакции

Коротко о главных событиях с конференции для разработчиков WWDC.

#новость #apple

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12 комментариев
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Lord Raiden

Буква Ю

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Пукин

Юрмала

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Allestor Krei

закрыта

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Рандомный Рандом

- Вы продаете эплов?
- Нет, просто показываю.
- Красивое

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Big Boss

Для России уже не актуально.

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Странный

Почему? Ничего же не изменилось: все смотрели - мало кто мог позволить.

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Основной корабль

Вы какой-то странный…

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Семен Смирнов

Новые версии iOS никто не отнимал
WWDC больше про софт и разработку

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Dimka Nevidimka

А в штатах корону ещё не победили что ли!?

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Vasiliy Balandin

Через Казахстан будем закупать?

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Андрей Захаров

Киргизия же))

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Александр Аббасов

Будут хвастаться как у них работает Apple Pay и новый iPhone

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