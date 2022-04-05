Apple проведёт WWDC 2022 с 6 по 10 июня Статьи редакции
Мероприятие снова пройдёт в онлайне.
Ежегодная конференция для разработчиков WWDC пройдёт с 6 по 10 июня, объявила компания. Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на сайте Apple.
В 2022 году некоторые разработчики и студенты смогут подать заявку на просмотр презентации из Apple Park 6 июня. Количество мест будет ограничено.
На конференции Apple обычно рассказывает об обновлениях iOS, macOS и iPadOS. Например, в 2021 году компания представила iOS 15 с обновлённым FaceTime, режимами «не беспокоить» и сортировкой уведомлений.
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Буква Ю
Юрмала
закрыта
- Вы продаете эплов?
- Нет, просто показываю.
- Красивое
Для России уже не актуально.
Почему? Ничего же не изменилось: все смотрели - мало кто мог позволить.
Вы какой-то странный…
Новые версии iOS никто не отнимал
WWDC больше про софт и разработку
А в штатах корону ещё не победили что ли!?
Через Казахстан будем закупать?
Киргизия же))
Будут хвастаться как у них работает Apple Pay и новый iPhone