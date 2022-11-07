Разработчик программ EPAM договорился о продаже активов в России Статьи редакции
Кто станет их новым владельцем, компания не раскрыла.
- 7 сентября 2022 года EPAM Systems подписала соглашение о продаже третьему лицу «практически всех своих оставшихся активов в России», говорится в отчётности компании. Сроки закрытия сделки зависят от обычных условий, в том числе одобрения российского правительства.
- Расходы компании на релокацию сотрудников из России, Украины и Беларуси за январь-сентябрь составили $37,5 млн. Ещё $38,5 млн она направила на поддержку сотрудников в Украине. Всего на эти цели выделили $100 млн.
- Убыток от обесценения активов в Украине составил $1,3 млн. Из-за прекращения бизнеса в России EPAM понесла расходы на увольнение сотрудников за девять месяцев в $16,9 млн.
- Разработчик программного обеспечения EPAM с белорусскими корнями сообщил, что прекратит сотрудничество с клиентами в России, в марте 2022 года. В апреле компания объявила об уходе из страны, а источники Forbes рассказали, что EPAM вывезла несколько сотен сотрудников из России и Беларуси в Узбекистан.
- В России у компании было несколько офисов. По данным РБК на конец 2021 года, в них работали 6190 человек.
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Бодишопы теперь зовутся "разработчиками программ"? Это типа политкорректное название?
"ИТ–толерантность". Новояз – он такой.
Как бы не треснуло довольное третье лицо.
Ну купит это лицо набор вëсел без гребцов и моря, а дальше что?
Клиентская база продаётся. Гребцов в новом месте наймут - возможно тех же самых.