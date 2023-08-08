Разработчик ИИ-генератора Stable Diffusion представил нейросеть StableCode — она умеет дописывать код Статьи редакции
В компании считают, что она должна помочь начинающим программистам обучиться кодированию, а опытным — облегчить работу.
- Нейросеть доступна в трёх вариантах: базовый, модель для инструкций и расширенная с контекстным окном до 16 тысячи токенов, рассказала Stability AI — разработчик нейросети для генерации изображений Stable Diffusion.
- Контекстное окно — текст, который нейросеть анализирует перед генерацией, токены — семантические единицы, на которые разбивается текст. У GPT-4 оно составляет 32 тысячи токенов, у Claude — 100 тысяч (около 75 тысяч слов).
- StableCode обучали на наборе данных проекта с открытым исходным кодом BigCode. Из языков программирования нейросеть поддерживает Python, Java, JavaScript, Go, C, C++, а также язык разметки Markdown.
- Все три версии модели доступны на странице компании на Hugging Face: базовая, по словам компании, предназначена для общих случаев программирования, она умеет предлагать одну или несколько строк кода по мере его ввода.
- Модель для инструкций нужна для «для решения сложных задач». Она предназначена для выполнения инструкций и понимает подсказки на естественном языке.
- Расширенная позволит использовать больше подсказок и внести дополнительный контекст для нейросети. Также она умеет обрабатывать большие объёмы кода: в Stability AI утверждают, что модель позволяет «просматривать или редактировать эквивалент до пяти файлов Python среднего размера одновременно».
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Я тоже своего рода StableCode
Нет ты unStableCode. Можешь заболеть, прибухнуть и т.д.
Stable Diffusion -идеальная штука, ХрисТу с ютуба привет, спасибо за гайды)
какая видеокарта нужна?
Ух, желательно помощнее на 8 гб, либо на Google Collab развернуть архив, на их мощностях.
фу, полегчало, а то я 4090 собирался брать
блин, нет typescript и kotlin.
+ не хватает понимания неязыковых вещей. типа XML-инструкций для миграций в Liquibase.
В общем, как академическая вещь - круто! как практическая - ждём развития)
народ быстро наклепает
Пускай сначала свой midjourney до нормального вида допилят, а потом уже выпускают что то еще
Так они дропнули, он норм работает
Ты про тот который в clipdrop?
Кто станет безработным на этот раз?
Да там работы на миллиард лет вперёд. Просто то для чего нужен был год и целый коллектив будет делать один чел за вечер. Всё ускорится.
Надеюсь, в отличие от SD, не будет слишком уж вольно трактовать задачи и выдать ммм... интересные результаты вместо необходимых. Это я о ранних версиях SD.
жду когда напмшут бота для исправления ошибок в таком коде, а пока проще по старинке
Нейросеть для написания кода - копайлот и табнайн такие ну да ну да пошли мы нахер
Индийский код победил